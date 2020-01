Battery drain dopo Android 10 sui Samsung Galaxy S9: c’è da preoccuparsi?

Sono passate poche ore dal rilascio di Android 10 sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia attraverso il pacchetto firmware G96xFXXU7DTAA, lo stesso distribuito in Germania con un giorno d’anticipo. L’aggiornamento, che ricordiamo portare con sé la patch di sicurezza di gennaio 2020, ha un peso di oltre 1.7GB, ed una sfilza di novità che ormai dovreste conoscere alla perfezione (Android 10 non lo stiamo di certo scoprendo oggi, tant’è che verrà rimpiazzato nel giro dei prossimi mesi da un’altra major-release, che il colosso di Mountain View presenterà molto probabilmente nel corso del prossimo Google I/O).

Tornando al pacchetto G96xFXXU7DTAA che in queste ore è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia, partiamo col dirvi che ci teniamo a placare un po’ gli animi a riguardo. C’è chi punta già il dito contro l’upgrade, ritenendo il diretto responsabile di un forte fenomeno di battery brain che avrebbe colpito i loro dispositivi subito dopo. Dubitare è più che lecito, soprattutto perché il disturbo pare essersi verificato, come vi dicevamo pocanzi, proprio a ridosso dell’aggiornamento in questione. Una premessa, a questo punto, è d’obbligo: Android 10, così come furono i precedenti Android 9, Android 8, Android 7 e così via discorrendo a ritroso, è una major-release, ed in quanto tale necessita di una fase di stabilizzazione prima di potersi esprimere ai giusti livelli, quelli che le competono.

Per quanto possano risultare fastidiosi i problemi di batteria dei vostri Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia, non è il caso di farne un dramma, per lo meno non adesso. È altamente probabile che la situazione rientri col passare dei giorni, magari già a distanza di una settimana dall’avvenuta installazione dell’aggiornamento. Se le cose non dovessero migliorare, provate ad effettuare un ripristino allo stato di fabbrica del vostro dispositivo. Nel caso in cui nemmeno quest’operazione servisse, il produttore asiatico prenderà le contromisure necessarie per appianare le cose.