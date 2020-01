A tutto Super Bowl in Fortnite: tante nuove skin a tema il 31 gennaio

La febbre da Super Bowl ha contagiato anche Fortnite e la sua Battaglia Reale. D’altronde è naturale, considerando che stiamo parlando dell’evento sportivo più atteso dell’anno negli Stati Uniti, già celebrato negli anni passati dagli sviluppatori di Epic Games, e di ritorno con una buona e golosa dose di novità anche per il Capitolo 2 dello shooter costruttivo. Il team di sviluppo, come prevedibile, ha prima di tutto aggiornato il negozio presente nel gioco, arricchendolo di oggetti a tema football americano.

Nel negozio di Fortnite, oggi 31 gennaio 2020, troviamo infatti una vera e propria valanga di skin legate alla NFL, ovvero la lega professionistica americana. Tutti gli outfit proposti possono essere vostri sborsando per ognuno 1500 V-Buck, andandoli a “pescare” nelle Daily Sales. Nello specifico, stiamo parlando di Blitz, End Zone, Interceptor, Gridiron, Rush, Juke, Strong Guard e Spike. Non mancano neppure le più sobrie divise da arbitro chiamate Striped Soldier e Whistle Warrior, e in vendita a 800 V-Buck. Non solo, nello store in-game troviamo pure diversi oggetti a tema football, come i picconi Upright Axe, First Downer e Golden Pigskin, o il glider Touchdown.

Dominate the field 🏈



The Fourth Down Set is back! Grab them in the Item Shop now. pic.twitter.com/ZlSsIdXioB — Fortnite (@FortniteGame) January 31, 2020

Gli amanti del golf, possono invece spendere i propri preziosi V-Buck con un set dedicato al nobile sport, composto da skin Birdie e mazza da golf Driver. Sono in vendita, poi, la skin Nara e i balletti Denied, Freemix, Billy Bounce e Spike It. Passando al negozio tradizionale, i ragazzi di Epic Games propongono la skin leggendaria Magnus a 2000 V-Buck, così come i costumi Astra e Stingray, da poter compare rispettivamente a 1500 e 1200 V-Buck. Abbiamo ancora le asce Forebearer e Sea Scorpion.

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

Fortnite x Super Bowl: parte la nuova modalità a tempo

Oltre alle skin della NFL, l’ultimo aggiornamento arricchisce il Battle Royale anche con una nuova modalità a tempo, realizzata in occasione dell’evento Fortnite x Super Bowl. Ci riferiamo a Rissa NFL, una variante della tradizionale Rissa a Squadre. Questa versione coinvolge 50 giocatori, che andranno a vestire i panni dei San Francisco 49ers, e altri 50 che invece impersoneranno i Kansas City Chiefs. Si tratta, per chi non lo sapesse, delle due squadre che si giocheranno la finale del Super Bowl 2020 il prossimo 3 febbraio a Miami, in Florida. Voi per chi fate il tifo?