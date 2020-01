10 Serie Tv LGBT su Amazon da guardare subito

Senza dubbio non è facile trattare argomenti come l’omosessualità, spesso ritenuti ancora oggi un tabù, tuttavia alcune serie TV si sono mostrate coraggiose nel corso degli ultimi anni. Molte di queste sono disponibili all’interno del catalogo Prime Video, accessibile dagli abbonati Amazon Prime da qualsiasi dispositivo fisso o mobile. Ecco 10 serie TV LGBT su Amazon da vedere assolutamente.

Queer as Folk

Tra le serie TV gay su Amazon Prime Video è da vedere sicuramente Queer as Folk, un produzione americana/canadese del 2000. In realtà la serie è un adattamento della precedente versione inglese del 1999, composta in tutto da 5 stagioni e 3 episodi. La storia nasce dalla parola “queer”, usata nel Regno Unito per indicare persone considerate strane, quindi diverse e, nella maggior parte dei casi, omosessuali. Tanti gli argomenti trattati all’interno della serie TV, dai rapporti di coppia gay all’abuso di droga e alla prostituzione, con attori come Randy Harrison, Gale Harold e Hal Sparks.

Shameless

Shameless è un remake della prima versione inglese del 2004, una serie TV del 2011 che ha raggiunto un successo di pubblico veramente elevato, arrivando a 10 stagioni e 122 episodi. La storia è quella di un padre duro e severo, con evidenti problemi di alcolismo e un carattere omofobo, che si scontra con i figli in mezzo a problemi di povertà, droga e sesso. All’interno del cast gli attori William H. Macy, Emmy Rossum e Jeremy Allen White, i quali interpretano i componenti di una famiglia particolarmente problematica.

Due Uomini e Mezzo

Serie TV gay su Amazon Prime Video estremamente discussa all’interno della comunità LGBT, Due Uomini e Mezzo è una fortunata e divertente serie televisiva statunitense con ben 12 stagioni e 262 episodi, andata in onda dal 2003 al 2015 e prodotta dalla CBS. La storia è incentrata sul personaggio di Charlie, un eterosessuale egoista e imperterrito scapolo, tuttavia la vicenda più interessante riguarda l’altro protagonista, Alan Harper, interpretato da Jon Cryer, bisessuale che si ritrova coinvolto in un matrimonio gay con Walden Schmidt, personaggio portato in scena da Aston Kutcher.

Transparent

Serie TV LGBT da vedere è Transparent, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video. Il programma è stato molto discusso fin dal 2014, anno dell’uscita della prima stagione e narra le vicende di un professore che decide, ormai vecchio, di non nascondere più la sua vera indole, liberando la donna che sente al suo interno. Complessivamente la serie conta 4 stagioni e 40 episodi, con l’attore protagonista Jeffrey Tambor oltre a Gary Hoffmann e Jay Duplass. Da non perdere assolutamente!

Modern Family

Tra le serie TV gay su Amazon Prime di maggior successo c’è Modern Family, format adatto a tutta la famiglia, che mostra a un grande pubblico alcuni temi legati all’omosessualità maschile. La serie racconta la storia di tre famiglie differenti, tutte imparentate tra loro, tra cui una coppia gay che vive alcune discriminazioni all’interno e all’esterno dell’ambiente familiare. Gli argomenti sono trattati con leggerezza, per una serie davvero divertente e spiritosa, con ben 11 stagioni e 250 episodi.

Looking

Una delle serie TV gay di Amazon Prime da vedere è Looking, prodotta con la partecipazione di attori non famosi come Jonathan Groff, Russel Tovey e Murray Bartlett. Serie ideata da Michael Lannan del 2014, mette al centro la vicenda del protagonista omosessuale e dei suoi amici, alle prese con le difficoltà tipiche di chi cerca di destreggiarsi tra le mille difficoltà della vita. Serie TV LGBT piuttosto apprezzata, presente nel catalogo di Amazon Prime Video, Looking è composta da 2 stagioni e 19 episodi.

Uno Scandalo Molto Inglese

Prodotta con il titolo originale A very english scandal, la serie TV LGBT Uno Scandalo Molto Inglese è uno dei contenuti da vedere assolutamente sulla piattaforma Prime Video di Amazon. La storia ruota attorno a una passione omosessuale, che vede impegnati il membro della Camera dei Comuni inglese Jeremy Thorpe, leader del Partito Liberale e il suo amante Norman Josiffe, ed è ambientata negli anni ’60. Attori di spicco per questa miniserie britannica, tra cui Hugh Grant e Ben Whishaw, con appena tre puntate per una serie drammatica e autobiografica da guardare tutta d’un fiato.

American Gods

Benché non sia un format incentrato sul mondo LGBT, la serie TV American Gods propone una scena gay piuttosto intensa, perciò è da annoverare sicuramente tra le serie TV LGBT di Amazon Prime Video. In particolare, la trama è davvero eterea e quasi fantasy, una sorta di scenario irrealistico e confuso, dove vecchie e nuove divinità si combattono in uno scontro epico. La serie è stata ideata da Brian Fuller, un nome noto nel settore, inoltre durante il terzo episodio propone una scena veramente intensa tra il mussulmano Salim e un tassista, per un connubio tra spiritualità e sessualità che ha fatto discutere.

Mozart in the Jungle

Su Amazon Prime Video è possibile assistere alla serie TV LGBT Mozart in the Jungle, all’interno delle quale si trova la relazione tra Cynthia e Nina, aspramente criticata dagli altri musicisti dell’orchestra di musica classica di cui la violoncellista Cynthia fa parte. La stessa Nina è interpretata dall’attrice Saffron Burrows, apertamente dichiarata, mentre la serie televisiva è tratta dal romanzo di Blair Tindall Mozart in the Jungle: sex, drugs and classical music. Complessivamente sono disponibili 4 stagioni e 40 episodi, realizzati tra il 2014 e il 2018 da Picrow come produzione originale Amazon Studios.

One Mississippi

Iniziata nel 2015 e disponibile al momento con due stagioni, con un’altra in arrivo, One Mississippi è una delle serie TV LGBT da vedere su Prime Video. Si tratta di una serie autobiografica, che racconta alcuni episodi di vita vissuta della ideatrice Tig Notaro dopo che la scrittrice riesce a superare un cancro al seno. La Notaro, in seguito ad alcune relazioni lesbiche con le attrici Alicia Silverstone e Sarah Silverman, si sposa nel 2015 con la fidanzata Stephanie Allynne con cui avrà anche due figli. Offerta all’interno della piattaforma dal 2017, la serie televisiva ha vinto anche un premio ai Critics Choice Television Awards.

Amazon Prime Video: come funziona e quanto costa

Se desideri vedere le migliori serie TV LGBT devi assolutamente sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video, la piattaforma di video on demand di Amazon, con un catalogo esclusivo di film, serie TV, documentari, contenuti per bambini e le produzioni originali di Amazon Studios. Il servizio mette a disposizione video in qualità 4K e Full HD con tecnologia HDR10, per una risoluzione realistica con la quale non perdere neanche un dettaglio.

La piattaforma è disponibile all’interno del pacchetto dell’abbonamento Amazon Prime, con un prezzo di 3,99 euro al mese oppure di 36 euro l’anno, entrambe le opzioni con 30 giorni di prova gratuiti. I contenuti sono accessibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, come smart TV, tablet, smartphone, console di gioco e TV normali con Chromecast o altri apparecchi TV Box. Inoltre, è possibile scaricare l’app Prime Video, presente su Google Play store e Apple Store per Android e iOS, per vedere le serie TV o scaricarle e assistere anche in modalità offline.