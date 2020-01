Ulteriore segnale su Android 10 per il Samsung Galaxy S9: nuove disponibilità il 30 gennaio

Arrivano oggi 30 gennaio nuove indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9, considerando il fatto che, dopo le prime apparizioni in Germania che vi abbiamo documentato un paio di giorni fa sulle nostre pagine, pare si stia ulteriormente sbloccando la situazione riguardante Android 10. A quanto pare, infatti, l’aggiornamento in questione da alcune ore a questa parte risulta disponibile anche per coloro che in questi mesi hanno deciso di aderire al programma beta.

Dove risulta disponibile l’aggiornamento Android 10 per il Samsung Galaxy S9

Il firmware definitivo, ottimizzato su Android 10 per il Samsung Galaxy S9, risulta in queste ore disponibile in India, ma dovrebbe essere distribuito gradualmente anche in altri Paesi in cui Samsung ha effettuato il test della versione beta, come nel caso di Regno Unito e Corea del Sud. In India, anche coloro che non facevano parte del programma beta ora possono scaricare anche l’aggiornamento in questione. Il pacchetto software viene fornito con la patch di sicurezza di gennaio 2020, che è stata anche rilasciata come upgrade dedicato semplicemente alla sicurezza in alcuni mercati all’inizio di questo mese.

Come riporta SamMobile, per forza di cose ci vorrà del tempo prima che l’aggiornamento Galaxy S9 raggiunga tutti i paesi, anche se dovremmo vedere la disponibilità del pacchetto software espandersi rapidamente ora che è avvenuta la distribuzione della versione iniziale. Insomma, potenziale svolta per i Samsung Galaxy S9 commercializzati in Italia ad inizio febbraio secondo le informazioni disponibili in questo particolare momento storico.

L’auspicio è che l’upgrade non presenti alcun problema per gli utenti e che, di conseguenza il colosso coreano lo renda effettivamente disponibile per tutti i Samsung Galaxy S9 commercializzati in questi due anni in tempi accettabili. Secondo voi quanto dovremo attendere prima di poterlo installare in Italia?