Tutti i vincitori di Sanremo dal 1951 ad oggi

69 edizioni del Festival di Sanremo all’attivo, e la numero 70 attesa al via tra pochi giorni. Dal 1951, il Festival della Canzone Italiana è entrato nelle case di tutti per consentire alla musica di essere al centro della programmazione della TV di Stato per una intera settimana.

Cinque sono le serate del Festival di Sanremo, adesso in scena dal martedì al sabato, con la finale Nuove Proposte al venerdì e quella dei Campioni nell’ultima sera.

Al Festival di Sanremo hanno preso parte in qualità di concorrenti o ospiti gli artisti più stimati ed apprezzati della storia della musica italiana ed internazionale.

Dal 1956, fatta eccezione per le edizioni comprese tra il 1998 e 2010, il vincitore del Festival di Sanremo partecipa di diritto all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia. Tuttavia il diritto non rappresenta un obbligo per l’artista in questione che, può decidere, in caso di trionfo al Festival, di rinunciare all’esperienza europea rimettendo la decisione alla Rai.

Di recente è successo nel 2016 quando gli Stadio hanno vinto tra i Campioni con Un Giorno Mi Dirai ma hanno scelto di rinunciare all’Eurovision Song Contest. In rappresentanza dell’Italia si è quindi esibita Francesca Michielin, seconda classificata quell’anno al Festival.

Nelle prime due edizioni, il Festival di Sanremo è stato vinto da Nilla Pizzi (con Grazie Dei Fiori nel 1951 e con Vola Colomba nel 1952).

Domenico Modugno, Claudio Villa, Franca Raimondi e ancora Johnny Dorelli, Gigliola Cinquetti e Bobby Solo si sono alternati al primo posto della classifica di gradimento del Festival di Sanremo.

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno vinto nel 1970 e Iva Zanicchi nel 1974; Toto Cutugno ha vinto nel 1980 e Riccardo Fogli con Storie Di Tutti I Giorni nel 1982. Due anni dopo è stata la volta di Al Bano e Romina Power con Ci Sarà; nel 1986 il primo posto è stato di Eros Ramazzotti con Adesso Tu. Gianni Morandi, Enrico Ruggeri ed Umberto Tozzi con Si Può Dare Di Più hanno trionfato l’anno seguente.

Nel 1988 vince Massimo Ranieri con Perdere L’Amore e nel 1989 vincono Anna Oxa e Fausto Leali con Ti Lascerò. I Pooh, Riccardo Cocciante, Luca Barbarossa vincono le prime edizioni degli anni ’90, seguiti da Enrico Ruggeri, Giorgia, Ron e Tosca, i Jalisse, Annalisa Minetti.

Elisa ha vinto nel 2001 con Luce (Tramonti A Nord Est) e Marco Masini con L’Uomo Volante nel 2004. Il 2005 ha visto il trionfo Francesco Renga con Angelo; Giò Di Tonno e Lola Ponce con Colpo Di Fulmine vincono il Festival di Sanremo nel 2008.

Poi sono arrivati i talent show. Nel 2009 la vittoria è di Marco Carta, nel 2010 di Valerio Scanu. Emma Marrone trionfa nel 2012 dopo la vittoria di Roberto Vecchioni nel 2011. Il 2013 è di Marco Mengoni con L’Essenziale.

Arisa trionfa nel 2014 con Controvento e nel 2015 vince il trio pop lirico Il Volo con Grande Amore. Il leone d’oro va agli Stadio nel 2016 e poi a Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma nel 2017.

Il 2018 vede il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non Mi Avete Fatto Niente. Nel 2019 vince Mahmood con la canzone Soldi.

Tutti i vincitori di Sanremo dal 1951 ad oggi