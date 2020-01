The Witcher incontra Resident Evil 2: Geralt e Ciri giocabili con una mod

Prima antologia letteraria, poi trilogia videoludica, The Witcher ha infine compiuto l’ultimo passo verso la completa cross-medialità. I romanzi nati dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, trasposti anche nei giochi di ruolo di CD Projekt RED – gli stessi ora al lavoro su Cyberpunk 2077 – hanno infatti spinto Netflix a realizzare una serie TV fantasy da otto episodi, già disponibile nel catalogo del gigante dello streaming da fine dicembre, e già rinnovata per una seconda stagione con protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, che interpretano rispettivamente lo strigo Geralt di Rivia, la potente maga Yennefer di Vengerberg e la principessa Cirilla Fiona Elen Riannon.

E se è vero che il debutto dello show ha fatto impennare le vendite di The Witcher 3 Wild Hunt, allo stesso modo curiosità e attenzione attorno al franchise non sono mai state così incandescenti. Un esempio concreto in tal senso è la comparsa in rete di alcune simpatiche mod che permettono di utilizzare Geralt e Ciri in un altro videogame di assoluto successo, vale a dire il remake di Resident Evil 2, disponibile da gennaio dello scorso anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One – e per cui si attende il seguito ad aprile sulle stesse piattaforme. I modelli poligonali utilizzati dal modder – conosciuto con il nome Wiwilx – sono stati ottenuti dall’ultimo titolo della saga, The Witcher 3 Wild Hunt, e potete vederli in azione nei due video presenti in questo stesso articolo.

Il modello di Ciri, che può essere scaricato a questo link per la versione PC di Resident Evil 2 Remake, va a sostituire quello di Claire Redfield e può essere utilizzato per tutto il corso dell’avventura orrorifica tra le strade di Raccoon City. Quello di Geralt di Rivia, di riflesso, sostituisce quello di Leon S. Kennedy. Scaricabile a questo indirizzo, la skin di The Witcher può essere utilizzata solo se applicata al modello Arklay Sheriff e non è compatibile con altri costumi o con l’outfit base del personaggio.

Cosa ve ne pare, ci farete un pensierino? Avete altre interessanti mod da suggerirci per il survival horror targato Capcom? Allora scatenatevi nei commenti in calce!