Nuove serie tv su Prime Video a febbraio, tutti i titoli da Hunters a All or Nothing

Dopo aver presentato il calendario di Netflix, Sky, Apple TV+ e Infinity, è giunto il momento di conoscere le nuove serie tv su Prime Video a febbraio 2020.

Si parte il 7 febbraio con All or Nothing: The Philadelphia Eagles, nuova stagione dell’ormai celebre serie di documentari Amazon Original. È trascorsa una stagione dalla prima vittoria del Super Bowl e a Philadelphia le aspettative sono di nuovo alte.

Carson Wentz, l’attaccante Pro Bowl Zach Ertz e i coraggiosi difensori Malcolm Jenkins, Fletcher Cox e Brandon Graham daranno il massimo per riportare il Trofeo Lombardi a Philadelphia, dove gli Eagles non sono solo una squadra… sono un modo di vivere.

Il 7 febbraio arriva inoltre la versione doppiata della terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, dopo il rinnovo per una quarta. Nei nuovi episodi della pluripremiata comedy firmata Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, ciascuno dei personaggi principali si vede costretto ad affrontare dei cambiamenti.

Midge e Susie fanno un passo in più verso l’affermazione e la fama, sperimentando la vita on the road con Shy Baldwin e traendone lezioni di ogni sorta.

Joel intraprende una nuova avventura imprenditoriale aprendo il suo club a Chinatown. Moishe e Shirley sono alle prese con la costruzione della loro nuova casa nel Queens. Rose deve fare i conti con le svolte professionali di Abe.

Per non parlare di Sophie Lennon, presenza ingombrante alla sua personalissima maniera. E poi ci sono i tanto attesi volti nuovi del cast, ciascuno in un ruolo calzante come un buon abito di sartoria.

In The Marvelous Mrs. Maisel 3 tornano Rachel Brosnahan (Midge Maisel), Alex Borstein (Susie Myerson), Michael Zegen (Joel Maisel), Marin Hinkle (Rose Weissman), Tony Shalhoub (Abe Weissman), Kevin Pollak (Moishe Maisel), Nunzio e Matteo Pascale (Ethan Maisel), Caroline Aaron (Shirley Maisel), Cynthia Darlow (Mrs. Moskowitz), Jane Lynch (Sophie Lennon).

I volti nuovi sono invece quelli di Liza Weil (Una Mamma per Amica, Le Regole del Delitto Perfetto), Cary Elwes (Stranger Things), Stephanie Hsu (The Path), Sterling K. Brown (This Is Us).

Tra le nuove serie tv su Prime Video a febbraio anche la tanto attesa Hunters, appena svelata da un inedito teaser confezionato per il Super Bowl. Il drama creato da David Weil, con protagonista Al Pacino e prodotto dal premio Oscar Jordan Peele, sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 21 Febbraio 2020.

Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

L’eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Nel cast di Hunters figurano Al Pacino, Logan Lerman (Jack & Bobby), Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy), Josh Radnor (How I Met Your Mother), Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dylan Baker (The Good Wife), Tiffany Boone (The Chi), Kate Mulvany (Il Grande Gatsby), Greg Austin (Doctor Who), Louis Ozawa Changchien (The Bourne Legacy), Saul Rubinek (Warehose 13) e Lena Olin (Alias).

Fra le serie tv non originali presto disponibili su Prime Video figurano inoltre la terza stagione di Riverdale (1° febbraio), la seconda stagione di The Bold Type (3 febbraio), la seconda stagione di Pequeñas Coincidencias (15 febbraio).

Tra i film e le docuserie in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon spiccano invece una collezione dei successi cinematografici di Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni (1° febbraio); La Profezia Dell’Armadillo (1° febbraio); Maria Maddalena (4 febbraio); Pacific Rim: La Rivolta (4 febbraio); Jurassic World: Il Regno Distrutto (9 febbraio); Obbligo o Verità (9 febbraio); Hotel Artemis (24 febbraio); La Prima Notte Del Giudizio (24 febbraio).

Cos’è Prime Video e perché abbonarsi

Prime Video è un servizio di intrattenimento in streaming che offre ai clienti un ampio catalogo di contenuti digitali. Nell’abbonamento sono comprese migliaia di film e serie tv tra cui i contenuti Amazon Original acclamati dalla critica, come La Fantastica Signora Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming, Hanna, Fleabag, Good Omens, Carnival Row, Guava Island di Donald Glover e film premiati come Beautiful Boy, oltre a contenuti in esclusiva, dirette live sportive contenuti in licenza e pubblicati in più di 200 paesi nel mondo.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 36€ all’anno o 3,99€ al mese e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi su amazon.it/prime e cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Al termine dei 30 giorni l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente.