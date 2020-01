Mistero totale su Xiaomi Mi A2 Lite e Android 10: compatibilità forse possibile

Bisogna prendere necessariamente in esame nuove indicazioni per quanto riguarda il cosiddetto Xiaomi Mi A2 Lite, soprattutto per quanto riguarda la possibile compatibilità con l’aggiornamento Android 10. Dopo le notizie dei mesi scorsi, con alcune patch per lo smartphone asiatico, si è creato il caos attorno alla possibilità che questo device potesse ricevere il firmware tanto atteso ed invocato dal pubblico. Fondamentale mettere a fuoco l’intera vicenda per comprendere in quale direzione si stia andando.

Come riporta il sito Piunikaweb, infatti, ci sarebbero delle segnalazioni da parte di utenti che in questo periodo hanno contattato il produttore in chat. Ebbene, l’assistenza avrebbe confermato il rilascio dell’aggiornamento Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite, anche se al momento è impossibile ipotizzare la data di uscita del pacchetto software. Sempre la fonte, però, porta alla nostra attenzione delle precisazioni importanti per evitare di farsi troppe illusioni sull’argomento.

Cautela sul matrimonio tra Xiaomi Mi A2 Lite e Android 10

Il motivo? Nelle scorse settimane, all’interno di queste stesse chat, era stato annunciato il mancato rilascio dell’aggiornamento in questione per Xiaomi Mi A2 Lite. Insomma, è possibile che gli operatori incaricati di interfacciarsi con gli utenti in questi particolari contesti non siano del tutto allineati alla reale situazione riguardante lo sviluppo software di uno smartphone. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane, in attesa di un segnale concreto da parte del produttore.

Insomma, c’è ancora il mistero sull’argomento, ma è possibile che ne sapremo di più nel corso dello scorcio iniziale del mese di febbraio. Qualora siate in possesso di uno Xiaomi Mi A2 Lite, non esitate ad avvertirci nel caso in cui dovesse arrivarvi la notifica per installare l’aggiornamento con Android 10. A stretto giro avremo finalmente notizie concrete da portare alla vostra attenzione.