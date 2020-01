Insopportabile bug di Fossil Sport: le ultime dal team di sviluppo

Avete riscontrato anche voi dei problemi con il Fossil Sport? Tutto pare essere cominciato dal momento in cui lo smartwatch ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento. Una premessa, a questo punto, è d’obbligo: bisogna sapere che Wear OS si aggiorna per la maggior parte attraverso il Play Store, che però non escludono, anche se di rado, gli upgrade di sistema, di cui il più recente è stato Wear OS H (iterazione che ha conosciuto l’introduzione di Android 9 Pie, insieme ad alcune nuove opzione per la gestione dell’aspetto energetico).

Fossil Sport ha ricevuto l’aggiornamento all’inizio di gennaio, cosa che ha un po’ pesato sull’esperienza utente, e non in positivo. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, i bug riscontrati non sono stati pochi, tra cui quello piuttosto grave che causa lo spegnimento improvviso dell’indossabile quasi subito dopo la sua attivazione. Il disturbo, di per sé zpesante (inibisce il funzionamento stesso dello smartwatch), pare non risolversi nemmeno con il ripristino allo stato di fabbrica del dispositivo (cosa in cui molti avevano riposto delle speranze, purtoppo deluse). Il gruppo Fossil ha già fatto sapere di essere stato informato del fastidioso bug: il team di lavoro starebbe lavorando ad una pronta soluzione del problema.

I possessori di Fossil Sport, dal canto loro, non possono che sperare che il bug venga isolato, e quindi risolto, il prima possibile (sarebbe impensabile dover attendere troppo a lungo dato che trattasi di un problema che, di fatto, rende lo smartwatch del tutto inutilizzabile). A questo punto non abbiamo altro da aggiungere, assicurandovi di tornare sull’argomento il prima possibile (sperando di potervi dare buone notizie in tempi ragionevoli). Se avete domande da volerci rivolgere nel frattempo non esitate ad utilizzare il box dei commenti in basso per interagire con noi.