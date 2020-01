Il trailer de Le Ragazze del Centralino 5 mostra Sofia, la figlia di Angeles: la guerra civile riunisce le protagoniste

View this post on Instagram

Temporada 5-1: 📽En la escena publicada en el teaser, vemos a las Chicas reunidas mientras miran una foto de Sofía, la hija de Ángeles, a quien Lídia dijo al final de la Temporada 4 … "Lo que ninguna sabía en ese momento era que, años después, la hija de Ángeles volvería a unirnos.” Sofía es interpretada por @denisse_pmolina . . Season 5-1: 📽In the scene revealed in the teaser, we see the Chicas reunited as they look at a picture of Sofia, the daughter of Ángeles, who Lidia said at the end of Season 4 … "What none of us could know at that moment was that, years later, Ángeles’ daughter would bring us back together.” Sofia is played by @denisse_pmolina . . FALTAN 19 DÍAS 🔜14 de febrero #LasChicasDelCable #Cable Girls