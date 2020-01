Foto e cast di Anna, la serie tv Sky di Niccolò Ammaniti girata in Sicilia

Svelate le prime foto e cast di Anna, la serie tv Sky original creata e diretta da Niccolò Ammaniti. Lo scrittore torna dietro la macchina da presa, dopo il successo de Il Miracolo, nell’adattamento di uno dei suoi romanzi più amati. La serie tv è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï.

Le immagini mostrano per la prima volta il cast di Anna. La protagonista è l’esordiente Giulia Dragotto. Tredici anni, scelta tra oltre duemila candidate, veste i panni della giovane Anna, una ragazzina che in un mondo devastato da un virus, in cui gli esseri umani vivono quattordici anni, parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor (nella serie tv interpretato da Alessandro Pecorella; 9 anni, anche lui alla sua prima apparizione sul piccolo schermo). Tanti i giovanissimi attori esordienti; tra loro: Clara Tramontano nei panni di Angelica, mentre Giovanni Mavilla interpreta Pietro.

Nel cast di Anna anche Roberta Mattei (già vista in Non essere cattivo, Veloce come il vento, Il primo Natale) ed Elena Lietti (i film La pazza gioia, Tre piani), che torna davanti alla macchina da presa nel ruolo della madre scomparsa di Anna e Astor, dopo l’esperienza sul set de Il Miracolo.

Niccolò Ammaniti è sia showrunner che regista della serie tv, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo). Distribuita all’estero da Fremantle, arriverà in Italia in esclusiva su Sky.

In un mondo devastato dagli adulti, la speranza di rinascita è nelle mani dei bambini.

Anna, la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, prossimamente su Sky.



📸: Greta De Lazzaris pic.twitter.com/ayRy4h89gF — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) January 30, 2020

“La vita non ci appartiene, ci attraversa”: ambientata in una Sicilia distopica, Anna segue la storia di un mondo post-apocalittico, in cui un arrestabile virus sta decimando la popolazione. Gli adulti sono tutti morti, mentre gli unici sopravvissuti sono i bambini poiché il virus rimane in forma latente fino a quando pure loro, crescendo, ne verranno colti. Anche loro sono quindi destinati a morire, come è già successo ai genitori ed a tutta la popolazione adulta.

Anna è una ragazzina cocciuta ma coraggiosa, intenzionata a proteggere il fratellino a tutti i costi. Quando Astor viene rapito da una banda che cerca banditi, Anna parte alla sua ricerca. La ragazzina partirà “tra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti”. Sua unica guida è il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. In un mondo devastato dagli adulti, la speranza di una rinascita è nelle mani dei bambini.

Le riprese sono iniziate lo scorso ottobre nella campagna romana, per poi spostarsi in Sicilia.

Anna, distribuita all’estero da Fremantle, sarà in Italia in esclusiva su Sky.La data di messa in onda è ancora sconosciuta. Ecco la gallery con le prime immagini della serie tv: