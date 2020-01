Fortnite Capitolo 2 e le modifiche alla mappa, smentite le voci degli ultimi giorni

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente “agitati” per Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games, pronto a tuffarsi in una stagione inedita di questo nuovo corso, non smette un attimo di stuzzicare la propria community. D’altronde è proprio in questo modo che, mese dopo mese e anno dopo anno, il gioco ha saputo ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto nella catena alimentare videoludica.

Un posto (in cima, per la precisione) che non ha alcuna intenzione di mollare. E per non cedere lo scettro, la strada è una sola: continuare con l’implementazione di contenuti sempre nuovi e innovativi.

E proprio negli ultimi giorni qualcosa sembrava muoversi su questo fronte, con Fortnite che sembrava pronto a operare nuove modifiche alla mappa di gioco.

Fortnite cambierà ancora volto?

Le voci di corridoio che hanno animato la rete volevano il Battle Royale in procinto di operare nuove modifiche alla mappa di gioco. L’area interessata, stando ai leak, doveva essere quella di Foschi Fumaioli, con alcuni screenshot pubblicati che evidenziavano le novità pronte a prender vita.

È arrivata però la smentita da un utente del noto forum Reddit, tale KinaKingy, che ha confessato la non autenticità delle immagini e si è identificato come l’autore dei falsi in questione. Una sorta di scherzetto quello operato dall’utente in questione, che voleva vedere quali sarebbero state le reazioni della community alle modifiche.

Chissà che però i ragazzi di Epic Games non prendano spunto dalle variazioni operate in questo frangente. Si tratterebbe senza dubbio di una risposta simpatica ai leak, oltre a spronare magari i più fantasiosi tra i videogiocatori a dare un proprio personalissimo contributo alla causa di Fortnite. D’altronde, se si ha a disposizione la sconfinata fantasia di una community intera, perchè privarsene?

Ricordiamo in chiusura che la nuova stagione del Battle Royale è attesa al via nei primi giorni del mese di Febbraio 2020.

