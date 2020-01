Emma Marrone a Sanremo 2020 per Gli Anni Più Belli e un po’ di Fortuna

Emma Marrone a Sanremo 2020 come ospite, e non solo. L’artista salentina è pronta al ritorno sul palco dopo la conduzione con Carlo Conti nel 2015 e dopo i problemi di salute che l’hanno colpita nei mesi appena trascorsi. Sul palco del Teatro Ariston, ci sarà spazio per raccontare Fortuna, suo ultimo album di inediti.

La sua partecipazione è attesa per il 4 febbraio, serata inaugurale del Festival di Sanremo che raggiungerà con il cast di Gli Anni Più Belli, film di Gabriele Muccino che approderà nella sale cinematografiche a cominciare dal 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino.

Chi è Emma Marrone

Emma Marrone, nata Emmanuela Marrone, nasce a Firenze il 25 maggio 1984. Trascorsi i primi anni a Sesto Fiorentino, torna in Puglia con la sua famiglia – ad Aradeo – terra natìa dei suoi genitori. Inizia ad avvicinarsi alla musica fin da giovanissima, grazie alla passione del padre Rosario che in lei nota la giusta predisposizione.

Esordisce nel 2003 dopo la vittoria in un programma televisivo, insieme alle colleghe Laura Pisu e Colomba Pane, con le quali forma le Lucky Star. Col gruppo, ha lanciato il singolo Stile, esibendosi agli Italian Music Awards. Dopo un periodo di pausa, sono tornate insieme nel 2005 per incidere la sigla del cartone animato W.I.T.C.H. Il gruppo si scioglie poco dopo, ma Emma continua a lavorare nella musica – in diversi gruppi – e nella band del padre, gli Anonimo Soul.

Nel 2009, entra a far parte della classe di Amici di Maria De Filippi, vincendo quell’edizione del programma. Ottiene così un contratto discografico con Universal Music, etichetta con la quale ha rilasciato l’EP Oltre, che contiene il singolo di lancio Calore. Nel 2010, è stato l’album più venduto in Italia.

A ottobre 2010 pubblica il suo primo album da solista, che intitola A Me Piace Così, nel quale include il singolo di lancio Con Le Nuvole. Dal 19 novembre 2010, è in rotazione radiofonica il singolo Cullami. A Me Piace Così è anche rilasciato in una versione estesa, che contiene il duetto con Craig David.

Nel 2011 partecipa a Sanremo con i Modà, classificandosi al secondo posto dietro Roberto Vecchioni con Chiamami Ancora Amore. Il brano sanremese, Arriverà, è inserito nella versione Sanremo Edition di A Me Piace Così. Apre i concerti di Gianna Nannini, Taylor Swift e Vasco Rossi, allo stadio.

Il 2011 è l’anno di Sarò Libera, che rilascia il 20 settembre 2011 dopo il lancio dell’omonimo singolo avvenuto il 2 settembre 2011. A un anno dalla pubblicazione, l’album è certificato doppio disco di platino. Il 28 ottobre 2011, esce il secondo singolo, Tra Passione E Lacrime.

Nel 2012 torna al Festival di Sanremo con un brano scritto da Kekko Silvestre dei Modà, Non è L’Inferno, che inserisce nella Sanremo Edition di Sarò Libera. Nel corso della gara, ha duettato con Gary Go in If Paradise Is Half as Nice e con Alessandra Amoroso in Non è L’Inferno. Sempre nel 2012, torna ad Amici per la versione Big che vince Alessandra Amoroso. A un anno di distanza, è ancora sul palco dell’Ariston per duettare con Annalisa in Per Elisa.

Il terzo album in studio, Schiena, arriva il 13 marzo del 2013 anticipato dal singolo Amami. Il tour è un grande successo, così come l’album, che la riporta sui palchi dei maggiori palasport italiani totalizzando oltre 85000 spettatori paganti. Il secondo singolo estratto è Dimentico Tutto, ma torna in radio anche con L’Amore Non Mi Basta. Nel 2014, partecipa a Eurovision Song Contest con La Mia Città. Dall’album, estrae anche Trattengo Il Fiato.

Arriverà L’Amore anticipa il rilascio di Adesso, suo quarto album in studio, con il quale torna sul palco dei maggiori palasport italiani nel corso dell’autunno successivo, quello del 2016. Dal disco, rilascia anche Io Di Te Non Ho Paura, Il Paradiso Non Esiste e Quando Le Canzoni Finiranno, oltre al primissimo estratto Occhi Profondi.

Emma Marrone al Festival di Sanremo

La prima volta di Emma Marrone al Festival di Sanremo risale al 2011, quando ha partecipato con i Modà in Arriverà. Torna nel 2012 con Non è L’Inferno, brano con il quale vince, e nel 2013 per duettare con Annalisa che partecipava alla gara Big. Il 2015 è l’anno in cui torna come conduttrice insieme ad Arisa con Carlo Conti, che debuttava come conduttore della manifestazione.

Prossimi progetti

Emma sarà in tour nel 2020, nei palasport e all’Arena di Verona in occasione del suo compleanno, il 25 maggio. I biglietti per i palasport sono in prevendita su TicketOne mentre quelli per l’Arena di Verona sono già esauriti.