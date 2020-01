Cast e personaggi di The Stranger su Netflix, la mini-serie thriller dal romanzo di Harlan Coben

Da giovedì 30 gennaio è disponibile la nuova serie The Stranger su Netflix, basata sul romanzo best seller di Harlan Coben del 2015.

La serie thriller in 8 episodi racconta l’ingresso del mite Adam Price (Richard Armitage), padre di famiglia felice e appagato che apparentemente vive il perfetto sogno americano, in una spirale di misteri che fa crollare tutte le sue certezze.

La vita del protagonista viene stravolta dall’incontro con una donna enigmatica (Hannah John-Kamen), una ragazza mai vista prima che gli rivela un segreto devastante su sua moglie, Corinne (Dervla Kirwan). Quest’ultima avrebbe finto di aver perso un bambino, ingannandolo con una finta gravidanza e un aborto mai avvenuto. La richiesta di spiegazioni di Adam a sua moglie porta quest’ultima a sparire e lui e i suoi figli ad interrogarsi su chi sia davvero questa moglie e madre fino ad allora al di sopra di ogni sospetto.

La donna (la “sconosciuta” che dà il titolo al romanzo e alla serie) che presenta ad Adam la prova inequivocabile che sua moglie lo ha ingannato innesca nell’uomo una serie di dubbi e la spasmodica ricerca di una verità, ma il protagonista non è il solo ad essere finito nel mirino di questa persona che rivela segreti potenzialmente devastanti anche ad altre persone. Perché faccia ciò e come siano collegate le sue vittime nel disegno complessivo è un mistero che la serie risolverà nel corso degli episodi.

Ad aiutare Adam nella ricerca di risposte è la detective Johanna Griffin (Siobhan Finneran), che in un’indagine per omicidio trova un indizio relativo alla moglie dell’uomo: Corinne potrebbe essere stata sulla scena di un omicidio. La stessa detective, poi, si trova ad affrontare l’enigmatica donna rivelatrice di segreti quando la sua migliore amica Heidi (Jennifer Saunders) riceve pesanti informazioni dalla stessa sconosciuta che ha preso di mira Adam. Un groviglio di segreti e rivelazioni che sembra nascondere un mistero più grande, sul quale tutti i personaggi coinvolti vogliono scoprire la verità.

La serie britannica, girata a Manchester, Bolton e Stockport, è l’adattamento televisivo del romanzo dello scrittore statunitense Harlan Coben, un giallo che è diventato il numero uno della lista dei best seller del New York Times. Lo stesso autore del romanzo fa da produttore esecutivo per la serie, insieme a Danny Brocklehurst, che ne firma la sceneggiatura.

The Stranger ha la natura di una mini-serie, dunque autoconclusiva, in quanto tratta da un romanzo e non da un soggetto originale che potrebbe avere una prosecuzione.