Aggiornamento Samsung Galaxy S9 no brand Italia: ecco Android 10

Non si è fatto proprio attendere Android 10 sui Samsung Galaxy S9 no brand Italia: solo ieri vi parlavamo della disponibilità dell’aggiornamento in Germania, pervenuto dopo una fase piuttosto concitata, ed ecco oggi arrivare l’upgrade anche per i nostri esemplari, a partire dal Samsung Galaxy S9 Plus (la questione non dovrebbe differire per la versione standard, che pure sembra essere coinvolta nel processo di roll-out). Il pacchetto G965FXXU7DTAA pesa più di 1.7GB, ed è speculare rispetto al firmware tedesco di cui vi parlavamo nella giornata di ieri (include la patch di sicurezza di gennaio 2020).

Vi invitiamo a controllare personalmente la situazione relativa al vostro Samsung Galaxy S9 o S9 Plus: se siete in possesso di un esemplare no brand Italia è più che probabile che la notifica di avvenuta disponibilità vi sia già arrivata (c’è stata una grossa ondata a partire dalle prime ore di questa mattina). Se così non fosse, attendete fino a fine giornata, o comunque un paio di giorni al massimo (in genere è questo il tempo necessario affinché il rilascio, che ricordiamo essere progressivo, possa dirsi completo). Una volta ricevuta la notifica di aggiornamento, controllate bene che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (altrimenti guardatevi bene dal procedere al download ed alla successiva installazione), oppure collegate i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus alla rete elettrica tramite l’apposito alimentatore.

Ancora prima di cominciare, fareste bene ad effettuare un backup dei vostri dati, in modo da tenerlo al sicuro da eventuali rischi di corruzione (cosa che può sempre succedere, nonostante l’installazione non comporti, di per sé, la loro perdita). A questo punto dovrebbe tornarvi, ma restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, invitandovi ad interagire con noi tra qualche giorno per discutere insieme dei primi feedback.