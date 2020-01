A che ora le materie per la seconda prova della maturità 2020 oggi 30 gennaio? Ministra Azzolina conferma

Manca davvero pochissimo, l’appuntamento è fissato per oggi 30 gennaio ma a che ora le materie per la seconda prova della maturità 2020 saranno rese note? La ministra Azzolina, in un video pubblicato ieri sul suo canale Instagram, ha fornito conferma assoluta della rivelazione odierna e in seconda battuta, ha fugato pure ogni dubbio sul momento esatto della giornata in cui il mistero sarà svelato per tantissimi studenti italiani.

La comunicazione di quali saranno le materie per la seconda prova della maturità 2020, come ogni anno, è molto attesa.L’informazione è cruciale e diversificata per ogni tipologia di istituto superiore. Sulla base delle preferenze dei singoli studenti, c’è chi (per esempio) al Liceo classico può preferire il latino al greco, al Liceo linguistico una lingua piuttosto che un’altra e ancora al Liceo scientifico non proprio la matematica. Insomma, c’è chi in questo momento non fa altro che pendere dalla labbra della nuova ministra in carica Azzolina che ha scelto pure una modalità giovane e smart (attraverso il profilo Instagram) per comunicare l’appuntamento con questo primo importante passo per i prossimi esami di Stato.

A che ora dunque le materie per la seconda prova della Maturità 2020 saranno comunicate? In un primissimo feedback, sempre social, fornito al portale specializzato in scuola ScuolaZoo, la massima carica del ministero preposto all’istruzione ha confermato una tempistica non dissimile da quella dei precedenti anni. Pur non avendo fornito un momento esatto per la pubblicazione di tutti i dettagli, è stato chiarito che questi arriveranno dopo l’uscita dalle scuole, presumibilmente nel primo pomeriggio. Poi ci ha pensato il canale social del MIUR su Twitter a confermare che la pubblicazione delle informazioni tanto attese avverrà alle ore 14.

Si tratta della stessa tempistica confermata almeno da due anni a questa parte e congeniale alla giornata-tipo dei ragazzi, liberi di poter consultare il sito del MIUR e in particolare il canale Instagram del Ministero, protagonista per quest’annata della comunicazione ufficiale della ministra Azzolina.