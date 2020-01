Sballato il riscontro su EMUI 10 per il Huawei P20 Lite in Italia, solo false speranze

Impossibile sottacere l’ultimo riscontro relativo alla saga EMUI 10 per il Huawei P20 Lite da parte della divisione italiana della società cinese. Il medio di gamma del 2018, da sempre probabilmente, è stato destinato ad un crudele destino software, quello appunto di non ricevere Android 10 e il corrispettivo update dell’interfaccia. Eppure, alcuni feedback ufficiali social del profilo Huawei Italia sembrano voler preferire coltivare ancora speranze negli animi dei clienti, verrebbe da dire decisamente false.

Riavvolgendo il nastro di una saga degna di quella che sembra essere una seguitissima serie TV, ecco che solo due giorni fa abbiamo fornito l’ultimo feedback di Huawei Mobile (divisione globale) sul destino EMUI 10 per il Huawei P20 Lite. In quel caso e senza mezzi termini, è stato chiarito come l’ormai datato smartphone non riceverà più nessun rilascio importante, semmai dovrà accontentarsi solo di pacchetti software minori con le necessarie patch di sicurezza.

Nonostante il riscontro globale appena commentato, proprio Huawei Mobile Italia ha pensato (male) di dire la sua sull’argomento affermando che attualmente non è previsto alcun supporto dell’EMUI 10 per il Huawei P20 Lite. Tuttavia, come dichiarato letteralmente, ciò non vuole affatto voler dire che in futuro il passo non possa essere compiuto. Ecco il cinguettio che attesta l’ultima posizione condivisa sulla questione.

In merito alla tua richiesta, ti informiamo che per il P20 Lite attualmente non è previsto l'aggiornamento ad Emui 10; tuttavia questo non vuol dire che in futuro non lo possa ricevere.

Continua a seguire i nostri canali per informazioni future.

— Huawei Mobile Italia (@HuaweiMobileIT) January 28, 2020

Nonostante quanto scritto sul social, seppur dalla divisione Huawei Mobile Italia, il consiglio spassionato da dare ai lettori di OptiMagazine è quello di non aspettarsi alcun cambio di rotta. Il mancato supporto attuale dell’EMUI 10 per il Huawei P20 Lite, con ogni probabilità, si trasformerà in quello definitivo per il telefono. Inutile credere invece che gli sviluppatori, in un secondo momento e magari a distanza di mesi, si cimenteranno nell’impresa di portare anche Android 10 su uno smartphone di fascia media e oramai datato. Naturalmente farebbe più che piacere ritornare sulla questione con un vero e proprio colpo di scena ma al momento non resta altro da fare che escluderlo.