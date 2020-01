Registrazione chiamate in Google Telefono: arrivo ormai scontato

Cosa ne direste di disporre direttamente in Google Telefono la pratica funzione di registrazione delle chiamate telefoniche? In passato il colosso di Mountain View la prevedeva, cosa che è stata poi rimossa e resa disponibile solo nell’ambito dei dispositivi Android di alcuni produttori, come nel caso di Huawei. Come riportato da XDA Developers, l’ultimo upgrade della versione beta di Google Telefono (versione 44) sembra includere l’opzione di registrazione delle chiamate, in pratica già pronta all’utilizzo. Il membro Mishaal Rahman della nota community appena menzionata è perfino riuscito ad attivarla.

Come potete vedere dalle immagini in allegato, dato inizio alla telefonata è possibile registrarla tramite l’apposito tasto: una volta finita, la clip audio può essere riprodotta ed addirittura condivisa dal registro delle chiamate. Tramite la registrazione delle chiamate telefoniche possono essere acquisiti dei dati personali, pertanto Google avrebbe deciso di includere un segnale acustico, fruibile per entrambi gli interlocutori, in grado di avvisarli dell’inizio e della fine della registrazione. L’opzione non sembra essere ancora stata attivata in Italia: probabile si tratti di un’abilitazione che dovrà avvenire lato server per poi dirsi pronta all’uso in Google Telefono. In ogni caso, il primo passo da fare è l’iscrizione al programma di beta testing, da poter richiedere collegandovi a questa pagina.

Al momento non c’è altro da dire sul conto della funzionalità di registrazione delle chiamate telefoniche introdotta in Google Telefono (una delle rare cose che gli mancava), se non che non c’è modo di forzarne l’attivazione da parte degli utenti in quanto trattasi, come spiegato pocanzi, di un’abilitazione che dovrà avvenire lato server prima di tutto (non potrete fare altro che aspettare, anche se dovrebbe ormai essere questione di pochi giorni). Se avete qualche dubbio da sciogliere il box dei commenti è a vostra completa disposizione.