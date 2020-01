Non così inquietanti le previsioni dei Simpson su Coronavirus e Kobe Bryant

Girano diversi documenti soprattutto sui social, a proposito delle previsioni dei Simpson in merito a recenti fatti di cronaca. In particolare, il focus oggi 29 gennaio si concentra sulla diffusione del Coronavirus da un lato, mentre dall’altro abbiamo il tragico schianto in elicottero che è costato la vita a Kobe Bryant domenica corsa e a sua figlia Gianna. Argomenti nuovamente attuali, dopo aver smentito qualche mese fa le notizie secondo cui questo cartone animato avesse previsto anche il famoso rogo di Notre Dame.

Le previsioni dei Simpson sul Coronavirus

Andiamo con ordine, perché le segnalazioni più frequenti sulle previsioni dei Simpson riguardano in questi giorni il Coronavirus. Ci sarebbe, secondo alcuni screenshot, un episodio in cui alcuni cinesi abbiano dato via effettivamente alla propagazione del virus in questione, ma si ignora che il tutto venga ispirato da un film che è stato lanciato negli anni ’70. Mi riferisco alla pellicola “I sopravvissuti”, che risale appunto al 1975. A questo aggiungo il fatto che il virus nella puntata 4×21, alla quale ci si riferisce, viene diffuso in modo diverso rispetto a quello che si pensi.

Zero previsioni dei Simpson sul Coronavirus, dunque, come ho avuto modo di constatare analizzando l’episodio in questione. Homer ordina un prodotto telefonicamente, ma questo viene spedito dal Giappone e non dalla Cina. Un addetto all’imballaggio è influenzato e tossisce involontariamente nel pacco in questione, diffondendo il virus anche negli USA al momento della sua apertura da parte dello stesso Homer.

L’elicottero di Kobe Bryant e le previsioni dei Simposon

Per quanto riguarda la tragica scomparsa di Kobe Bryant, lo screenshot che ci mostra un elicottero con l’ex cestista dei Los Angeles Lakers al suo interno durante una puntata del noto cartone animato è fake. Da un lato la sequenza è stata riprodotta al più in un altro cartone animato, ovvero Legends of Chamberlain Heights, ma allo stesso tempo tutte le ricerche Youtube ci mostrano risultati recenti su quella sequenza. Insomma, non si riesce a dimostrare, al momento, che sia stato pubblicato davvero nel 2017. Dunque, una bufala quella delle previsioni dei Simpson.