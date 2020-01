Migliori Android TV Box 2020: guida all’acquisto

I box per la TV Android sono dei veri e propri mini-computer, dispositivi compatti e maneggevoli da collegare alla rete Wi-Fi e al televisore, con i quali è possibile sfruttare la TV non smart integrando tantissime funzionalità. Questi device hanno un prezzo abbastanza economico, quindi bisogna spendere davvero poco per trasformare il televisore in una smart TV. Vediamo come funzionano e quali caratteristiche considerare nella scelta, prima di vedere quali sono i migliori Android TV Box 2020.

Cos’è Android TV Box e come funziona

Android TV Box è un dispositivo piuttosto pratico e versatile di piccole dimensioni, con il quale è possibile usufruire di tantissime funzionalità innovative. Si tratta, in particolare, di un apparecchio che permette di collegare vari device, come smartphone, tablet, smart TV e TV normali, utilizzando un semplice cavo HDMI e la connessione Wi-Fi di casa, per sfruttare le potenzialità del sistema operativo Android.

Per questo motivo un box Android TV viene considerato un vero e proprio computer, sebbene di dimensioni e prestazioni ridotte, mentre il televisore diventa un monitor che consente di vedere contenuti come serie TV e film, ma anche di giocare, ascoltare musica, navigare su internet e caricare risorse da dischi e chiavette esterne. Per usare le varie funzioni è presente un telecomando, tuttavia in alcuni casi è possibile utilizzare lo stesso telecomando della TV, oppure un’apposita app scaricabile su Google Play Store.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: basta accenderlo e collegarlo alla TV con un cavo HDMI, dopodiché bisogna connetterlo alla rete Wi-Fi, usando il telecomando per effettuare la configurazione e gestire i contenuti. Gli aspetti principali da considerare nella scelta del Box TV Android sono il processore, la memoria interna, la connettività, le porte e le specifiche tecniche del software. Quest’ultimo deve supportare i formati video più comuni, inoltre dovrebbe essere compatibile possibilmente con la tecnologia 3D, HDR, VP9 o HEVC.

Migliori Android TV Box 2020

T95 Max TV Box 2GB

Se non hai bisogno di prestazioni elevate uno Smart TV Box economico e funzionale è il modello T95 Max da 2GB, proposto su Amazon a un prezzo davvero interessante. Il dispositivo presenta un processore quad core Cortex A53 Allwinner H6, con scheda video Mali T720MP2, RAM da 2GB e memoria ROM da 16GB. All’interno c’è il sistema operativo Android 9.0, con modulo per la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz, compatibilità USB e il supporto per la qualità video con risoluzione fino a 6K in Ultra HD. Questo TV Box Android propone anche l’integrazione con le tecnologie 3D e HDR, oltre alle interfacce HDMI, RJ45 e SPDIF.

T95 Max TV Box

Uno Smart TV Box abbastanza economico è il T95 Max TV Box, equipaggiato con un processore Newid, 4GB di RAM, 32GB di memoria ROM e supporto per video con una risoluzione fino a 6K e tecnologia 3D. Il dispositivo è compatibile con tantissime app per Android, basta accedere a Google Play Store e scaricare i programmi all’interno del device. Questo Box Android per la TV può essere collegato alla rete internet tramite cavo Ethernet, altrimenti ha un modulo integrato per la connessione Wi-Fi a 2.4 GHz, con cavo HDMI per il collegamento al televisore.

Sidiwen Q+ Smart TV Box

Uno Smart TV Box Android con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Sidiwen Q+. L’apparecchio mette a disposizione un processore Allwinner H6 quad core Cortex A53 Frequency 2G, con GPU Mali T720MP2, 4GB di RAM DDR3, 32GB di memoria ROM EMMC e il sistema operativo Android 9.0. Questo box Android TV fornisce un supporto per la definizione video 6K in Ultra HD, interfaccia USB 3.0 per una connessione dei dati ultrarapida ed estremamente efficiente, con modulo LAN per il collegamento alla rete internet con filo e compatibilità con la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

Bomaker A8 TV Box

Tra i migliori Android TV Box c’è il Bomaker A8 TV Box, un apparecchio moderno con sistema operativo Android 9.0. Il device monta un processore Cortex A53 quad core a 64 bit con 4GB di RAM e memoria ROM da 64GB, per un’esecuzione ottimale delle app compatibili. All’interno è presente un modulo Dual Wi-Fi 2.4/5GHz, oltre alla connettività Bluetooth 4.0 e alle interfacce SD, HDMI, USB 3.0, Optical e LAN per la connessione Ethernet. Il box smart TV supporta una risoluzione video 4K Ultra HD e la tecnologia 3D, per garantire la visione di film e contenuti ad altissima qualità.

Bqeel Android 9.0 TV Box Y8 Max

Un box Android di buona qualità è il modello Bqeel Y8 Max, dotato dell’innovativo processore Amlogic S905X3 quad core a 64 bit con scheda video G31 MP2. Si tratta dunque di un Android Box TV piuttosto potente in grado di assicurare prestazioni elevate, con sistema operativo Android 9.0, compatibilità con dispositivi tramite USB e tantissime app come Netflix, Skype e YouTube, inoltre supporta anche device come Miracast, Airplay e Google Chromecast. Il Bqeel Y8 Max presenta una memoria flash da 4GB, con ROM da 64GB e connettività Bluetooth 4,2, Wi-Fi e LAN con RJ45, con risoluzione massima fino a 8K in Ultra HD.

TICTID R8 Plus

Tra gli smartbox TV Android più completi c’è il modello TICTID R8 Plus, un pacchetto che comprende il telecomando, il box TV Android e una tastierina con schermo LCD integrata, per sfruttare al massimo tutte le funzionalità del dispositivo. Le prestazioni sono adeguate, grazie al processore RK3318 quad core con chipset Cortex A53 e GPU Mali 450, con 4GB di RAM e memoria ROM da ben 64GB, oltre ovviamente al sistema operativo Android 9.0. L’apparecchio supporta tantissime app e diversi dispositivi USB allo stesso tempo, è compatibile con una definizione video 4K Ultra HD, con i dischi esterni fino a 2TB, i moduli Wi-Fi 2.4/5GHz e la connessione LAN 100M.

Xiaomi Mi Box S

Un ottimo Android TV Box è il modello proposto da Xiaomi, un dispositivo moderno e compatto che assicura performance di tutto rispetto, compatibile con oltre tremila app come Netflix e Google Assistant. Lo Xiaomi Mi Box S dispone di un telecomando con diverse funzionalità, per controllare non solo le risorse video, ma anche gli apparecchi collegati alla connessione Wi-Fi della casa, come gli elettrodomestici intelligenti di ultima generazione. Questo smartbox TV supporta una risoluzione 4K con tecnologia HDR, Dolby e DTS per uno streaming video di alta qualità, con sistema Dual Wi-Fi 2.4/5GHz, porte HDMI e USB, processore Cortex A53 quad core a 64 bit e GPU Mali 450, con memoria da 64GB eMMC.