Massima chiarezza per il download di EMUI 10 su Huawei tramite HiCare: risponde l’azienda

Arrivano una volta per tutte notizie chiare e certe per quanto riguarda gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei compatibile con l’aggiornamento contenente EMUI 10. Se da un lato c’è ancora grande confusione sul futuro di alcuni dispositivi, come abbiano notato stamane tramite l’ultimo report riguardante il cosiddetto Huawei P20 Lite, allo stesso tempo in tanti in questi mesi si sono chiesti cosa cambi con il download tramite HiCare.

Si tratta solo di uno stratagemma concepito proprio da Huawei, nel tentativo di allungare i tempi dell’installazione del firmware, o c’è altro dietro? Nel primo caso, l’ipotesi avanzata in questi mesi si concentrava sulla volontà di evitare l’intasamento dei server in fase di installazione. Nel secondo, invece, ci si è concentrati sulla possibilità che il pacchetto software potesse essere incompleto e, sfruttando il mancato utilizzo su larga scala di HiCare, il produttore avrebbe pensato di diffondere gradualmente i vari upgrade.

La risposta ufficiale di Huawei Italia sui download di EMUI 10 via HiCare

Una precisazione importante sotto questo punto di vista è arrivata nel corso delle ultime ore tramite la divisione italiana di Huawei. L’account Twitter dedicato all’assistenza, infatti, ha risposto ufficialmente ad un utente, chiarendo la vicenda definitivamente: “Ciao, l’aggiornamento è stato scaricato tramite l’app Hicare? In caso affermativo si tratta di una versione di anteprima che precede il rilascio ufficiale che verrà invece segnalato tramite apposita notifica nelle impostazioni“. Insomma, a questo punto la situazione dovrebbe essere limpida per tutti.

Probabile che gli utenti abilitati a scaricare l’aggiornamento con EMUI 10 sul proprio device Huawei in questi mesi, sfruttando HiCare, a medio termine possano ricevere un nuovo pacchetto software in grado di migliorare prestazioni e tenuta del modello. Che ne pensate? Fateci sapere qui di seguito, in attesa di ulteriori chiarimenti del produttore.