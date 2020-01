Mai così dettagliata la registrazione video con Samsung Galaxy S20: sensore al top

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere per quanto riguarda la scheda tecnica del Samsung Galaxy S20, ma la sensazione è che si darà continuità alla tradizione che vede il produttore asiatico sempre in prima linea con lo sviluppo del comparto fotografico. Un segnale importante, sotto questo punto di vista, lo abbiamo avuto di recente con il Samsung Galaxy S20 Ultra, come avrete notato con il nostro approfondimento di pochi giorni fa, mentre oggi 29 gennaio è necessario soffermarsi sul modello base.

Le ultime sulla fotocamera del Samsung Galaxy S20

Stando alle ultime voci, la famiglia composta dai Samsung Galaxy S20 e S20 Plus potrà contare su un sensore a risoluzione più elevata per quanto concerne il teleobiettivo. Secondo Sammobile, si tratta di un sensore da 64 MP contro il sensore da 48 MP che dovrebbe essere assicurato al modello Ultra. Lecito a tal proposito chiedersi come funzionerà il teleobiettivo da 64 MP e come aiuterà il brand coreano a fare la differenza nel corso dei prossimi mesi.

Rumors affermano che il teleobiettivo da 64 MP rappresenterà quello che verrà utilizzato per la registrazione di video 8K. Tutto questo ha senso, a prescindere dall’autenticità delle voci, poiché i video 8K hanno una risoluzione equivalente a 33,2 megapixel. Siccome i nuovi Samsung Galaxy S20 e S20 Plus non disporranno dell’obiettivo zoom a periscopio che troveremo sull’S20 Ultra, i due device apparentemente registreranno foto da 64 MP. A quel punto, sarà possibile ritagliare ogni immagine a seconda del livello di zoom selezionato dall’utente.

Resta un grande dubbio, visto che ora ci si chiede se la fotocamera relativa al teleobiettivo dei Samsung Galaxy S20 e S20 Plus avrà anche una lunghezza focale più significativa o se tutto sarà legato esclusivamente dal ritaglio di pixel di una foto da 64 MP per lo zoom sui singoli soggetti.