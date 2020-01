Louis Tomlinson in Italia nel 2020: biglietti in prevendita per le nuove date

Un miliardo di stream su Spotify e 100 milioni di album venduti in tutto con gli One Direction. Il concerto di Louis Tomlinson in programma per l’11 marzo 2020 a Milano (Fabrique) ha fatto registrare il tutto esaurito in un’ora e l’artista annuncia quindi altri tre appuntamenti in Italia, questa volta in location più capienti.

Louis Tomlinson in Italia si esibirà anche in estate. Tre sono gli eventi in programma a luglio nei giorni del 29, 30 e 31.

Il 29 luglio 2020 Louis Tomlinson sarà in concerto al Carroponte di Milano; il 30 luglio 2020 si sposterà a Palmanova (Udine) per Estate di Stelle e il 31 luglio sarà in concerto al Rock In Roma.

I biglietti per le tre date estive annunciate saranno disponibili in prevendita tramite My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 30 gennaio. La registrazione è gratuita sul sito di Live Nation.

Per i non iscritti, la prevendita dei biglietti per i concerti di Louis Tomlinson inizierà alle ore 11:00 di venerdì 31 gennaio, attraverso il circuito TicketOne e il circuito TicketMaster.

Louis Tomlinson, classe 1993 ed ex membro dei One Direction, conta una serie di singoli di successo come solista inclusa la collaborazione con Bebe Rexha in Back To You. Il suo disco di inediti da solista si intitola Walls e sarà disponibile da venerdì 31 gennaio: segna il suo esordio discografico dopo il percorso con il gruppo.

Walls conterrà in totale 12 canzoni nuove alle quali Louis Tomlinson ha lavorato di recente, di cui i singoli che hanno anticipato il disco – Two Of Us, Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart.

Le date di Louis Tomlinson in Italia

11 marzo 2020: Fabrique, Milano SOLD OUT

29 luglio 2020: Carroponte, Milano

30 luglio 2020: Estate di Stelle, Palmanova (UD)

31 luglio 2020: Rock in Roma

I prezzi dei biglietti

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020

MILANO, CARROPONTE

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 35,00 + diritti di prevendita



GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020

PALMANOVA (UD), PIAZZA GRANDE – ESTATE DI STELLE

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

VENERDÌ 31 LUGLIO 2020

ROMA, ROCK IN ROMA

Prezzi biglietti:

GA: € 30,00 + diritti di prevendita

PIT: € 40,00 + diritti di prevendita