Storico personaggio tra i più famosi nei videogiochi di tutti i tempi, Super Mario fa la sua comparsa nel settore dei videogame nel 1985, per poi affermarsi e arrivare fino ai giorni d’oggi come protagonista delle nuove versioni della saga di Mario Bros. Difficile trovare un storia di successo come quella dell’idraulico che cerca di salvare la principessa Peach: ecco quali sono i giochi di Super Mario migliori di sempre, una serie di titoli da inserire assolutamente nella propria collezione personale.

Super Mario Bros

Tra i giochi Super Mario su Amazon sono disponibili alcuni titoli storici della saga, come Super Mario Bros proposto nella versione da collezione per console Nintendo DS e Wii. Questo è realmente un videogioco classico della serie, uscito ufficialmente nel 2006, un titolo riservato a nostalgici e per tutti coloro che vogliono rivivere le emozionanti avventure delle prime edizioni del videogame di casa Nintendo. All’interno è possibile salvare le partite per non perdere il livello raggiunto, inoltre non mancano i suoni tipici delle vecchie versioni di Super Mario Bros, per giocare con tutta la famiglia e passare qualche ora di puro divertimento.

Super Mario Galaxy 2

Con Super Mario i giochi arrivati negli anni sono veramente tanti, tuttavia uno di quelli da avere assolutamente è Super Mario Galaxy 2 del 2010. Alla base del videogioco c’è una fantasia smisurata dei creatori del titolo, con scenari che rimarranno nella storia dell’epopea di Super Mario, tra cui un richiamo alla prima edizione che funge da livello simbolico. Difficile trovare un gioco di Mario Bros migliore di questo, dato che eccelle sia per la qualità della grafica (ovviamente considerando la tecnologia di dieci anni fa), sia per la dinamica del gameplay, sempre pieno di sorprese e dettagli davvero entusiasmanti.

Super Mario 3D Land

Altro titolo che non dovrebbe mai mancare nella collezione dei migliori giochi di Super Mario è l’edizione del 2011, Super Mario 3D Land. Realizzato per Nintendo 3DS dopo alcuni anni d’assenza all’interno dei titoli per la piattaforma, l’impatto dell’uscita di questo videogioco è stata elevata, segnale del grande affetto degli utenti Nintendo per il personaggio di Mario Bros. Il gioco si ispira alle versioni degli anni precedenti per il Game Boy, con otto mondi da superare per raggiungere e salvare la principessa Peach, togliendola dalle grinfie del famigerato Bowser. Grande equilibrio per uno dei videogiochi più riusciti di Super Mario.

Super Mario 3D World

Seguito del videogioco Super Mario 3D Land, nel 2013 esce sul mercato Super Mario 3D World, ancora oggi un titolo da inserire assolutamente all’interno della propria collezione di giochi Mario Bros. Questa volta è possibile giocare con l’idraulico da soli o in modalità multiplayer, con un massimo di 4 partecipanti, tante avventure avvincenti e una sinergia completa tra il mondo della console Nintendo 2D e quello più moderno della più recente 3D. La produzione è altissimo livello, con una grafica eccezionale e un gameplay sviluppato alla perfezione, con la novità nella storia delle fate alle quali bisogna ridare la libertà, invece del solito rapimento della principessa ad opera di Bowser.I

Luigi’s Mansion 3

Disponibile per Nintendo Switch, tra i migliori giochi disponibili su Amazon di Super Mario c’è sicuramente Luigi’s Mansion 3. Si tratta di un videogioco moderno uscito il 31 ottobre del 2019, caratterizzato da una grafica estremamente realistica e tantissime funzionalità. Il gameplay vede Luigi nei panni dell’eroe, per salvare Super Mario intrappolato all’interno dell’Hotel Miramostri, usando i suoi mille gadget per duellare con mostri e altri esseri che infestano i piani della struttura. Da non perdere!

Super Mario Odyssey

Disponibile dal 2017 per Nintendo Switch, uno dei giochi di Super Mario migliori di sempre è senza dubbio Super Mario Odyssey. Anche in questo caso la grafica è davvero eccezionale, grazie all’integrazione della tecnologia 3D, con scenari ben realizzati e curati in ogni minimo dettaglio. I contenuti sono tutti di ottima qualità, con un gameplay elaborato che prevede una storia piuttosto articolata, dall’introduzione con la possibilità di matrimonio tra la principessa Peach e Bowser, fino alle attività adatte a qualsiasi livello. Tante le location di Super Mario Odyssey, denominate Regni, perciò è fondamentale usare sempre la mappa per orientarsi.

Super Mario Bros U Deluxe

Tra i giochi di Super Mario Bros sono tanti i titoli moderni, usciti negli ultimi anni e tutti piuttosto apprezzati dai fan del personaggio più famoso nella storia dei videogame. Da non perdere assolutamente è Super Mario Bros U Deluxe, con un gameplay composto da 160 livelli e possibilità di giocare fino a 4 persone contemporaneamente. Come sempre l’obiettivo è aiutare la principessa Peach, dopo che Bowser e i suoi amici hanno invaso il castello, passando per una serie di avvincenti avventure per affrontare l’esercito di Bowser e salvare la principessa. Decisamente un gioco di Super Mario perfetto per la famiglia o per divertirsi con gli amici.

Super Mario Party

Tra i migliori giochi di Mario Bros è da segnalare anche il meno famoso Super Mario Party, un titolo esclusivo per Nintendo Switch composto da 80 minigiochi e tantissime modalità interne. Anche in questo caso è disponibile l’opzione multiplayer o giocatore singolo, a seconda delle proprie esigenze, con accesso online per gareggiare insieme ad altri utenti. Proposto sul mercato nel 2018 il gioco è ancora abbastanza attuale, con oltre 20 personaggi di Super Mario da far muovere lanciando i dadi, con 4 tabelloni su cui competere e modalità 2 contro 2 e 3 contro 1. Da provare!

Super Mario Maker 2

Veramente tanta creatività per uno dei migliori giochi di Super Mario, uscito a giugno del 2019 e accolto con apprezzamento dalla community che gira attorno alla console Nintendo Switch. Super Mario Maker 2 è una riedizione del classico Super Mario Maker, un titolo che riuscì a vendere oltre 4 milioni di copie quindi di assoluto successo per l’azienda giapponese. Tuttavia, questa edizione ha tutto ciò che mancava alla prima versione, perciò i programmatori e gli ideatori possono ritenersi soddisfatti. Il gioco è strettamente legato alle sue origini, tuttavia presenta novità e aggiornamenti adeguati, con cui l’avventura è finalmente fluida e ancora più suggestiva.

