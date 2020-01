Foto, specifiche e prezzo Samsung Galaxy Z Flip: adesso sappiamo tutto

Il Samsung Galaxy Z Flip verrà presentato il prossimo 11 febbraio insieme alla gamma dei Galaxy S20, ma, grazie alla puntualità ed alla competenza di ‘winfuture.de‘, ne conosciamo già le specifiche tecniche. In particolare, è emerso che il pieghevole adotterà il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0, oltre che il processore Snapdragon 855+ a 7nm e lo schermo Dynamic AMOLED da 6.7 pollici con AOD, Infinity-O e risoluzione FullHD+ (2636 x 1080 pixel). Il pannello secondario Super AMOLED misurerà 1.06 pollici (risoluzione di 300 x 116 pixel), sempre con AOD. I GB di RAM disponibili saranno 8, mentre 256GB la memoria interna di tipo UFS 3.0 (non espandibile).

La fotocamera principale del Samsung Galaxy Z Flip monterà un sensore primario da 12MP con tecnologia dual pixel, apertura f/1.8, angolo di 78°, ed un sensore secondario super-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2, angolo di 123°, flash, HDR 10+, stabilizzazione ottica e quick start). La fotocamera frontale avrà un sensore da 10MP dual pixel (apertura f/2.4, angolo di 80°, controllo vocale e auto-focus). La batteria avrà una capacità di 3300mAh, con ricarica rapida a 15W e Qi charging a 9W (questo sgnifica che supporterà la ricarica wireless, per la gioia di questo sistema di ricarica). Tra le connettività incluse il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’NFC ed il Wi-Fi 6 dual-band (da notare l’assenza del 5G, forse l’unica pecca di questo device).

Sul fronte sicurezza non mancheranno il riconoscimento facciale, Knox 3.4.1 e secure folder. Le dimensioni del Samsung Galaxy Z Flip, da chiusi, sarà pari a 87,4 x 73,6 x 15,4-17,3 mm, e di 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm da aperto (il peso di 183 gr.). Le colorazioni disponibili dovrebbero essere due, nero e viola. Quanto al prezzo ed all’uscita nei negozi, probabile che il Samsung Galaxy Z Flip sia commercializzato dal 14 febbraio, ad un costo di circa 1500 euro. Ci farete un pensierino per caso?