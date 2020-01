BoB, Best Of Barone: il brio positivo dei Ridillo nel format di Red Ronnie

Dopo la puntata del 20 gennaio del Barone Rosso, il format di Red Ronnie di cui Optimagazine è media partner, ritorna l’appuntamento con il BoB, Best Of Barone che raccoglie il meglio degli appuntamenti del lunedì.

I Ridillo sono un gruppo di Novellara che nel 1994 vinse il 1° trofeo Roxy Bar destinato agli artisti emergenti. 26 anni dopo la band è ritornata da Red Ronnie con il suo repertorio che spazia dal rock’n’roll al funk, con fortissime influenze ska e reggae.

Nello studio è atteso il leader della Lega Matteo Salvini, che nella puntata del 20 gennaio è arrivato nel salotto del Barone Rosso per ascoltare gli artisti e per parlare con Red Ronnie dell’importanza di una legge sulla musica.

L’esibizione dei Ridillo ripresa dal BoB Best Of Barone inizia con Non È Normale (It’s Not Unusual). Dopo il primo brano il conduttore e Bengi, frontman dei Ridillo, ricordano Renzo Finardi, il loro ex batterista recentemente scomparso a seguito di una malattia.

Red mostra l’ultimo videomessaggio del grande assente in cui quest’ultimo racconta la sua esperienza con i Ridillo: “Non pensavo che un giorno avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto”, diceva Renzo. “Abbiamo fatto da spalla a James Brown, il tour con Morandi“, continuava Renzo, e ricordava dei suoi trascorsi nel settore edile, anni passati a lavorare con fatica che lo avevano portato a considerare la musica una vera passione.

I Ridillo gli dedicano Rinascerò, un brano ska malinconico e nel frattempo arriva Matteo Salvini.

Di fronte al leader della Lega i Ridillo cantano e suonano Un Mondo Nuovo, sempre con le atmosfere ska ma con la positività che è tipica della speranza. L’esecuzione viene particolarmente apprezzata da Salvini, che commenta: “Mi state regalando un po’ di ossigeno”.

Red Ronnie ricorda al pubblico da casa che il frontman Bengi è anche un compositore di sigle, e il cantautore conferma e dice che in questo momento in televisione sono note le sue sigle di Domenica Sportiva, e sua era la composizione della musica d’apertura di Techetecheté.

Mangio Amore è il pezzo successivo. Soul e ironica, la canzone è forte di un groove audace e dell’apporto dei cori, con un testo quasi demenziale che ricorda le migliori produzioni di Elio E Le Storie Tese.

Si continua con Navi, versione in italiano della hit Sittin’ On The Dock Of The Bay di Otis Redding, pubblicata nel 1968 dopo la morte del cantante statunitense avvenuta un anno prima. Otis Redding morì nel 1967 quando il suo bimotore passeggeri precipitò nelle acque gelide del Lago Monona, nel Wisconsin.

Sittin’ On The Dock Of The Bay era stato registrato appena tre giorni prima dell’incidente mortale e per questo uscì come singolo postumo, quasi un testamento di una delle voci più autorevoli del soul, e anche per questo ottenne immediatamente un grande successo.

I Ridillo gli rendono omaggio con una versione in italiano, mantenendosi fedeli all’arrangiamento originale.

C’è da dire, inoltre, che alla stessa puntata del Barone Rosso hanno partecipato Le Lische, giovanissima band capitanata dal figlio di Bengi dei Ridillo, con una passione ereditata naturalmente dal padre.

Di seguito la prima clip del BoB, Best Of Barone del 20 gennaio con i Ridillo.

