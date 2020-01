Arriva il primo DLC di Code Vein: trailer e novità per Hellfire Knight

Gli amanti dei soulslike hanno trovato in Code Vein un piccolo gioiello. Non solo perché l’ultima produzione della giapponese Bandai Namco riprende – in parte semplificandole – le meccaniche di gameplay tipiche dei giochi di Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software – dalla trilogia di Dark Souls a Bloodborne -, ma anche perché sa distinguersi per stile e carisma grazie ad un comparto grafico che ricorda da vicino un vero e proprio anime. Pure la narrazione dell’actionRPG realizzato dagli stessi autori della saga di God Eater è stata particolarmente apprezzata da un certo tipo di pubblico geek e dalla stampa – avete già letto la nostra recensione “rosso sangue”?

Non stupisce allora che il team di sviluppo voglia offrire ai giocatori nuovi contenuti con cui arricchire la già entusiasmante esperienza messa sul piatto da Code Vein. Nella giornata di oggi, 29 gennaio 2020, il videogioco va infatti ad espandersi con il suo primo vero DLC, disponibile per il download su tutte le piattaforme di riferimento, vale a dire PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’espansione prende il nome di Hellfire Knight ed è protagonista di un trailer che ne illustra molti dei contenuti:

Il DLC è a pagamento sui vari store online, mentre può essere scaricato gratuitamente da tutti coloro che hanno acquistato il Season Pass o la Deluxe Edition. Sul sito ufficiale è poi possibile leggere una descrizione approfondita del contenuto aggiuntivo opzionale:

Nuovi potenti nemici vi aspettano nel primo DLC di Code Vein, Hellfire Knight. Oltre a nuove armi, Blood Veils e codici sanguigni, sono ora ottenibili dei costumi alternativi per i propri partner dalle nuove aree aggiunte nel gioco. Questo add-on è disponibile anche come parte della Code Vein Deluxe Edition, che include sia il gioco completo, che il season pass che dà accesso ai contenuti scaricabili aggiuntivi.

Non mancheranno quindi avversari da abbattere mai visti prima, elementi di equipaggiamento inediti, armi originali e tanti costumi da sbloccare nelle nuove aree delle Profondità. Bandai Namco ha anche diffuso a titolo gratuito l’aggiornamento 1.30 del gioco su PC e console di ultima generazione. La patch apporta delle modifiche al sistema di gioco e al bilanciamento della campagna principale, oltre a correggere il multiplayer con l’estensione del tempo richiesto dall’uscita della partita dopo la conclusione degli scontri con i boss.