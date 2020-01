Annunciati PS Plus di febbraio 2020: due giochi PS4 gratis con un bonus

Ci siamo, è finalmente tempo di PS Plus di febbraio 2020! Dopo che la rivale Microsoft ha alzato il sipario sui quattro titoli che i possessori di Xbox One e Xbox 360 potranno mettere in download gratuito il prossimo mese – a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold -, ora è infatti Sony ad annunciare la prossima Instant Game Collection. Anche in questo caso, per procedere al download senza costi da PlayStation Store è assolutamente necessario essere utenti PlayStation Plus. Un abbonamento, quello al servizio del gigante giapponese, che vi permette non solo di ricevere omaggi a cadenza mensile, ma anche di giocare in multiplayer, di avere accesso a sconti esclusivi e di avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo via cloud.

BioShock: The Collection, The Sims 4 and #PSVR team shooter Firewall Zero Hour lead the line-up: https://t.co/uJdwkS4jAL pic.twitter.com/6XmoXn4GhK — PlayStation Europe (@PlayStationEU) January 29, 2020

PS Plus di febbraio: ecco quali sono i giochi gratuiti per PS4

L’offerta messa sul piatto con i PS Plus di febbraio non è solo protagonista del trailer condiviso via Twitter – e visibile poco più in alto in questo stesso articolo -, ma anche particolarmente golosa. Questo perché Sony ha deciso di stupire i suoi fedelissimi con un terzo videogioco bonus, destinato al visore per la realtà virtuale compatibile con PlayStation 4, ovvero PlayStation VR. Si tratta nello specifico di Firewall Zero Hour, uno shooter tattico da giocare in multiplayer online, sfidandosi in match che coinvolgono due squadre da quattro giocatori – quindi 4 vs 4. Potremo scegliere tra dodici esperti mercenari, tutti dotati di un devastante arsenale di armi potenziabili. Così come in quale team combattere: da una parte quello di attacco, chiamato a prelevare dati vitali in un ambiente ostile, dall’altra quello di difesa, che deve invece far sì che i dati vengano tenuti lontani dalle mani nemiche con ogni mezzo necessario.

Nella Instant Game Collection di febbraio 2020 troviamo pure la versione standard di The Sims 4 Console Edition – quindi priva di espansioni – e BioShock The Collection, collezione che include la spettacolare trilogia di avventure shooter firmate da Ken Levine, vale a dire BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Si tratta delle versioni rimasterizzate con supporto ai 1080p di risoluzione, comprensive di tutti i DLC – ma non del multiplayer per il secondo capitolo – di diversi video dietro le quinte. Cosa ne pensate dei giochi gratis con PS Plus di febbraio? Vi ricordiamo che saranno disponibili per essere scaricati a partire da martedì 4 febbraio 2020, generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana .