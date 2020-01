Amazon: le serie Tv in DVD e Blu Ray in uscita nel 2020

All’interno dell’apposita sezione di Amazon puoi scoprire tantissimi nuovi arrivi, in questo modo puoi essere uno dei primi ad assicurarti una delle copie, per riceverla il primo giorno del lancio. Tra le proposte più interessanti ci sono miniserie drammatiche, serie poliziesche e alcuni cofanetti da collezione davvero imperdibili. Ecco quali sono le migliori serie TV in DVD e Blu Ray in uscita su Amazon nei primi mesi del 2020.

Come usare il servizio di pre-order Amazon?

All’interno dell’e-commerce Amazon è possibile trovare i nuovi prodotti in uscita. In un apposita sezione è presente la lista di alcune categorie di articoli che arriveranno presto sul mercato. Il servizio di pre-order di Amazon permette di prenotare alcuni prodotti, soprattutto quelli legati alla musica, all’intrattenimento, all’elettronica e ai contenuti video, per essere sicuri che il giorno del lancio si riceverà l’articolo a casa e bloccare il prezzo.

Il funzionamento del preordine Amazon è veramente semplice, infatti bisogna soltanto andare sul portale, cercando nella categoria di prodotti d’interesse le prossime uscite. Per faro basta inserire nel box di ricerca il nome di una serie TV, un disco o un gioco per la console non ancora uscito sul mercato, dopodiché è possibile consultare i nuovi arrivi ed eventualmente prenotare. Per i clienti Amazon Prime il servizio è gratuito, uno dei tanti vantaggi di essere clienti premium del colosso di Jeff Bezos.

Altrimenti la funzionalità di preordine prevede un costo di 3 euro, tutto sommato contenuto se si pensa che è possibile essere tra i primi ad acquistare e ricevere l’articolo, allo stesso tempo conviene abbonarsi ad Amazon Prime. Inoltre, con l’opzione prezzo minimo garantito si può risparmiare ancora di più, qualora il prezzo dovesse scendere dopo la prenotazione. In questo caso, infatti, è possibile vedersi ridurre il valore ottenendo sempre il prezzo più basso fino all’arrivo del prodotto nell’e-commerce.

Lipstick Jungle (19 febbraio 2020)

Se desideri vedere una serie TV accattivante e divertente, allora Lipstick Jungle è ciò che fa per te. In uscita il 19 febbraio 2020 nella categoria Amazon DVD, questo minicofanetto propone le due stagioni della serie, acquistabile al momento con il servizio pre-order di Amazon. Dentro troverai 5 DVD con i 20 episodi della serie televisiva, un format comico-drammatico sulla vita di 3 donne potenti alle prese con le difficoltà di un’esistenza a New York. Trasmessa nel 2008/2009 la serie è interpretata dalle attrici Brooke Shields, Kim Raver e Lindsay Price.

Harper’s Island stagione 1 (21 gennaio 2020)

Una lotta per la sopravvivenza senza fine quella che accomuna le puntate di Harper’s Island , un’avvincente serie TV che il 21 gennaio 2020 verrà lanciata su Amazon, al momento prenotabile con il servizio di preordine. Questo piccolo box set è abbastanza economico, con 4 DVD che contengono tutta la prima stagione della serie televisiva con 13 episodi. Prodotta nel 2009, Harper’s Island è ancora una storia che spaventa, un thriller che non annoia mai e rende ogni puntata davvero unica.

The Blacklist Redemption (19 febbraio 2020)

Se ti sei perso questa miniserie devi assolutamente prenotare il pre-order su Amazon. All’interno del portale trovi tutta la prima e unica stagione di The Blacklist Redemption , che uscirà ufficialmente in questa versione il 19 febbraio 2020. Il box set prevede appena 2 DVD e un prezzo decisamente low cost, per un programma che invece merita sicuramente di essere visto. la serie è ricca di energia e mantiene sempre un ritmo incalzante, un thriller poliziesco ben realizzato e interpretato alla grande dall’attrice olandese Famke Janssen, oltre ai bravissimi Ryan Eggold e Tawny Cypress.

Eli Roth’s History of Horror (23 gennaio 2020)

Documentario realizzato come una miniserie TV sul mondo dell’horror, andato in onda nel 2018, in attesa dell’uscita della nuova stagione i fan di Quentin Tarantino e delle serie TV di Stephen King possono accontentarsi con Eli Roth’s History of Horror , in arrivo il 23 gennaio 2020 e disponibile con l’opzione pre-order. Questo Amazon Blu Ray è veramente un minicofanetto da collezione, per rivedere la doc-serie da una stagione e 7 episodi con Eli Roth, Rob Zombie e Bryan Fuller, oltre a King e Tarantino. Dopo il grande successo della prima serie ci sono tutti i presupposti per un ritorno esplosivo.

Downton Abbey Gold Edition (11 febbraio 2020

Storica serie inglese di successo internazionale, l’11 febbraio 2020 esce su Amazon Downton Abbey Gold Edition , la collezione completa in DVD di una delle serie TV più acclamate degli ultimi anni. Stiamo parando di un vero cofanetto da collezione, con tutti i 52 episodi e le 6 stagioni del programma, ambientato nell’Inghilterra rurale e aristocratica a cavallo tra il XIX e il XX secolo. All’interno 24 DVD con tantissimi contenuti extra per i veri fan della serie inglese.

RIS Delitti Imperfetti (19 febbraio 2020)

Tra i DVD Amazon in preordine c’è la serie TV completa RIS Delitti Imperfetti , con una collezione dalla prima alla quinta stagione, in uscita il 20 febbraio 2020. Box completo con tutti gli 84 episodi della serie, presenta 23 DVD riuniti per la prima volta in un’unica edizione, per offrire un contenuto integrale di una delle serie TV italiane più apprezzate degli ultimi anni. Andata in onda su Canale 5 dal 2005 al 2009, RIS Delitti Imperfetti è una serie investigativa, che racconta le vicende della sezione scientifica dei Carabinieri di Parma alle prese con pericolosi malviventi.

Twin Peaks Limited Edition (22 gennaio 2020)

Disponibile nel preordine Amazon, il 22 gennaio 2020 uscirà il box completo di Twin Peaks , una Limited Edition con 21 Blu Ray esclusivi. Si tratta di un box set davvero unico, uno degli Amazon Blu Ray più attesi dagli appassionati di serie TV, un cofanetto da collezione con tutti gli episodi e alcuni contenuti in qualità 4K Ultra HD ad alta definizione. Come extra sono incluse 7 ore di contenuti speciali inediti, le cartoline della Red Room e una figurina sagomata, per un set d Blu Ray da conservare gelosamente.