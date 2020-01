Alba Flores nello spin-off di Vis a Vis El Oasis, Saray e Zulema di nuovo insieme

Saray e Zulema tornano a far danni nello spin-off di Vis a Vis El Oasis, in arrivo su Fox Spagna e su Netflix nei prossimi mesi. L’attrice Alba Flores, nota i più anche come la Nairobi de La Casa di Carta degli stessi autori, torna nel cast della serie spagnola accanto a Najwa Nimri, Maggie Civantos e Itziar Castro e riprende il suo ruolo della gitana Saray nella nuova stagione attualmente in fase di riprese.

Ad annunciare il suo ritorno nel cast, inizialmente non previsto, sono stati i produttori della serie, Fox e Globomedia, per quella che si preannuncia una partecipazione amichevole, probabilmente come guest star di un solo episodio. Alba Flores farà “una collaborazione emozionante e indosserà di nuovo la tuta gialla” fanno sapere nel comunicato, ma soprattutto “condividerà una trama con la sua inseparabile Zulema (Najwa Nimri)“, per la soddisfazione dei seguaci della cosiddetta “Marea Gialla“, la nutrita fanbase della serie che via social aveva auspicato a gran voce il ritorno di Saray nello spin-off di Vis a Vis El Oasis.

Fox ha distribuito anche le prime foto della partecipazione della Flores, che è ritratta all’interno della prigione e con la celebre tuta da detenuta, di conseguenza il suo ritorno in scena deve essere legato ad uno dei flashback che mostreranno ricordi delle protagoniste. Lo showrunner Ivan Escobar ha infatti raccontato che nello spin-off ci saranno più linee temporali e saranno mostrati, ad esempio, momenti relativi all’uscita delle detenute dal carcere, sia quelle rimesse in libertà per aver scontato la pena sia quelle evidentemente evase. Tutto lascia pensare che non si vedrà Saray nella sua nuova vita di madre di un’adolescente e compagna felice di una donna, come mostrato nei flashforward che concludevano la quarta stagione, dodici anni dopo la morte di Sole. Lo spin-off parte proprio da quel punto, con le imprese criminali di Macarena e Zulema, ora alle prese con un ultimo colpo milionario prima di separarsi per sempre.

Le riprese della serie sono iniziate lo scorso ottobre e, a differenza di altri ritorni del cast originale, la Flores non era stata annunciata nemmeno tra le guest star. Lo scorso dicembre, un selfie pubblicato da Najwa Nimri su Instagram aveva suscitato la curiosità del pubblico: “Ed è arrivata Alba Flores“, aveva condiviso l’attrice, che peraltro ha diviso con la collega, oltre alle quattro stagioni di Vis a Vis anche il set della terza e la quarta de La Casa di Carta. Dopo quella foto il coinvolgimento della Flores è diventato più che un’ipotesi, fino alla conferma diffusa da Fox e Globomedia il 28 gennaio.

Lo spin-off di Vis a Vis El Oasis non ha ancora una data d’uscita,ma le riprese dovrebbero essere ormai vicine alla conclusione.