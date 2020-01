10 regali tech su Amazon da regalare a San Valentino

Con l’avvicinarsi della fatidica data del 14 febbraio, ovvero la ricorrenza di San Valentino, ritorna ogni anno il dubbio su cosa regalare al proprio/alla propria partner. Ovviamente le possibilità non mancano, ma a volte quel che serve è un’idea. In questo caso ci viene in aiuto la sezione Amazon San Valentino, dove vengono proposte diverse opzioni davvero interessanti, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica. Ecco 10 regali tech da acquistare su Amazon a San Valentino, per lui e lei.

Smartwatch Honor Band 5

Un regalo piuttosto economico per una ragazza è senza dubbio lo smartwatch Honor Band 5, un dispositivo comodo e utile ideale come regalo tech a San Valentino per lei. Si tratta in particolare di un dispositivo con cui allenarsi, monitorando i passi, la distanza, le calorie e il battito del cuore, con un design moderno e una struttura compatta. Questo smartband moderno presenta un display LED, un rivestimento impermeabile ed è dotato di un’autonomia fino a 20 giorni.

Cuffie on-ear Beats EP

Per il San Valentino, Amazon mette a disposizione diverse offerte, tra cui uno sconto del 50% sulle cuffie on-ear Beats EP, un modello tra i migliori della categoria per ascoltare la musica con un audio di alta qualità. Il dispositivo viene proposto nelle colorazioni bianco e nero, è indicato sia per lei che per lui, con un design contemporaneo minimalista, un peso contenuto e una struttura robusta con rinforzi in acciaio inossidabile, per un device da usare in viaggio e in ufficio. Le cuffie sono dotate di un filo da 1,5 metri, un’altezza regolabile e la funzionalità RemoteTalk per ascoltare musica e rispondere alle chiamate con un semplice tocco.

Giradischi vintage Musitrend

Il/la tuo/a partner è appassionato di musica e ha un gusto un po’ retrò? Allora perché non regalare un bel giradischi vintage, come il modello Musitrend con struttura in legno, supporto per vinili a 33, 45 e 78 giri, convertitore di file digitali e ingresso AUX per collegare anche lettori CD. Il marchio offre 24 mesi di garanzia, inoltre si tratta di un oggetto tech da usare anche per arredare la casa, da sistemare in bella vista per dare un tocco vintage al proprio appartamento. All’interno il giradischi dispone di due altoparlanti stereo, per un audio pulito e un suono di alta qualità.

Fujifilm Instax Mini 9

Tra i regali di San Valentino per lei su Amazon puoi optare anche per la macchina fotografica analogica Fujifilm Instax Mini 9: qualsiasi donna appassionata del vintage amerà questa camera, uno dei modelli più venduti degli ultimi anni, caratterizzata da un design unico, tantissime colorazioni disponibili e ottime prestazioni. La macchina è in grado di scattare foto di eccellente qualità in formato 62×46 mm, con regolazione automatica della luminosità specchietto per i selfie e mirino ottico.

Speaker Amazon Echo

Tra i regali per San Valentino su Amazon ci sono gli smart speaker, dispositivi con cui gestire la casa con i comandi vocali per un’esperienza divertente e innovativa. All’interno dell’e-commerce è disponibile la terza generazione di Amazon Echo, un device avanzato con rivestimento in tessuto e integrazione dell’assistente virtuale Alexa. Dopo l’installazione è possibile effettuare tantissime richieste utilizzando la voce, ad esempio accendere e spegnere le luci, regolare il termostato e avviare la riproduzione di video e brani musicali.

Tablet Amazon Fire HD 8

Con un budget medio è possibile acquistare il tablet Amazon Fire HD 8, un ottimo regalo a San Valentino per lei e lui. L’apparecchio è davvero comodo quando si viaggia, per vedere film e serie TV su Amazon Prime Video in aereo, in treno o sulla metropolitana. Questo tablet è equipaggiato con una batteria che assicura fino a 10 ore di autonomia, un display touchscreen da 8 pollici e un processore quad core a 1,3 GHz, con 1,5GB di RAM e una memoria interna da 16 o 32GB a seconda della versione. Il Fire HD 8 vanta anche un audio Dolby e la possibilità di espandere la memoria fino a 512GB tramite microSD.

eReader Kindle Paperwhite

Per un appassionato lettore un regalo tech per San Valentino adeguato è il Kindle Paperwhite, un tablet progettato appositamente per gli e-Book. Il device non stanca gli occhi, grazie ad un ampio display touchscreen ad alta risoluzione da 6 pollici, con sistema di regolazione della luminosità e modalità per la lettura notturna. Questo eReader viene proposto in due versioni, con memoria da 8 e 32GB per caricare centinaia di libri digitali all’interno. Inoltre, con un abbonamento Amazon Prime è possibile scaricare gli e-Book direttamente da Prime Reading, il catalogo riservato ai clienti premium dell’e-commerce.

Smartphone Samsung Galaxy A50

Uscito a inizio 2019, il Samsung Galaxy A50 è sicuramente un ottimo regalo tech per lei o per lui da regalare a San Valentino, tra i migliori smartphone Android del 2019, perfetto anche per il 2020. Questo telefono Dual SIM è equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,4 pollici, una batteria da 4000 mAh per una lunga durata, 4GB di RAM e memoria da 128 GB, con sistema operativo Android 9 Pie. Difficile trovare uno smartphone di fascia media in grado di battere il Galaxy A50, un cellulare con tripla fotocamera posteriore da 25 + 5 + 8MP, registrazione video in Full HD e fotocamera frontale da 25MP.

GoPro Hero 6

Se il tuo compagno è una persona avventurosa, ad esempio un appassionato di mountain bike o di escursionismo, un’idea per un regalo tech per lui a San Valentino è la GoPro Hero 6. Questa videocamera per le riprese in movimento è estremamente robusta e resistente, con struttura impermeabile fino a 10 metri di profondità senza neanche l’utilizzo della custodia. La GoPro Hero 6 è dotata di chip GP1, stabilizzazione video ad alta risoluzione ed è collegata con lo smartphone tramite l’app QuikStories compatibile con Android e iOS. Inoltre, può registrare video in 4K a 60 fps e dispone di un modulo Wi-Fi con frequenza a 5 GHz, per trasferire i filmati in pochi istanti sul telefono.

Fotocamera Mirrorless Panasonic Lumix DMC-G7K

Un regalo tech esclusivo per San Valentino è la fotocamera digitale Lumix DMC-G7K, una splendida mirrorless della Panasonic semiprofessionale per dei veri appassionati di fotografia. Questo modello è dotato di una struttura particolarmente compatta e leggera, con obiettivo standard, registrazione video in 4K, contrasto AF e mirino LVF OLED. Non mancano un sensore Live MOS con risoluzione di 16MP, per scattare delle foto davvero uniche e di altissima qualità, la funzione per gli scatti in sequenza e un display LCD da 3 pollici.