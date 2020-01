Tutti i conduttori di Sanremo dal 1951 ad oggi

Di conduttori di Sanremo, in 70 anni di spettacolo della Canzone Italiana, ne sono passati tanti. Alcuni ricordano ancora quella prima edizione del 1951 condotta da Nunzio Filogamo nella quale parteciparono solamente tre concorrenti: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano.

In quell’occasione la venue – nata esclusivamente con scopi turistici – si tenne presso il Salone delle Feste del casinò, non esattamente all’Ariston, e i tre gareggianti si sfidarono interpretando 20 canzoni. Vinse Nilla Pizza con Grazie Dei Fiori.

Tra i conduttori memorabili ricordiamo, tra l’altro, ricordiamo il Pippo Baudo nazionale e l’intramontabile Mike Bongiorno, ma non dimentichiamo le singole apparizioni di Enzo Tortora e Fabio Fazio.

Soffermandoci su Pippo Baudo non possiamo dimenticare quel 1995 in cui il conduttore prese in mano la situazione quando Pino Pagano minacciò di gettarsi sulla galleria. Un fuoriprogramma, quello, che ancora oggi fa discutere in termini di attendibilità: Pagano aveva preso a rumoreggiare dal bordo della galleria e Baudo, mantenendo un certo autocontrollo, intervenne in prima persona per porre fine a quella scena pietosa.

Qualche anno dopo Pagano affermò che fu tutta una messinscena, ma sia il conduttore che la Rai smentirono.

6 anni dopo, nel 2001, durante il Festival di Raffaella Carrà avevano tutti paura di Eminem ed erano i giorni in cui piangevano i caduti della tragedia di Novi Ligure. Vi fu chi ne chiese la sospensione, ma Marshall Mathers arrivò lo stesso nella città dei fiori e si esibì con i D-12.

Nessuno, però, aveva fatto i conti con il nervosismo con cui i Placebo erano arrivati sul palco come ospiti. Mentre cantavano Special K Brian Molko mostrò il dito medio in telecamera, si allontanò dal microfono per dimostrare di trovarsi in playback e, una volta terminato il brano, schiantò la sua chitarra sulla testata dell’amplificatore.

È il 1964 di Mike Bongiorno quando Bobby Solo canta Una Lacrima Sul Viso con gli occhi truccati da donna.

Il materiale è sempre stato tanto e ogni conduttore di ogni anno ha dato il proprio nome a tutti i capitoli della kermesse più amata della musica italiana.

In quel 1951, del resto, Nunzio Filogamo non immaginava che aveva ufficialmente aperto una delle più fortunate manifestazioni canore della storia del Belpaese.

Di seguito tutti i nomi dei conduttori di Sanremo dalla prima all’ultima edizione.

1951 – 1954 : Nunzio Filogamo

: Nunzio Filogamo 1955 : Armando Pizzo

: Armando Pizzo 1956 : Fausto Tommei

: Fausto Tommei 1957 : Nunzio Filogamo

: Nunzio Filogamo 1958 : Gianni Agus

: Gianni Agus 1959 : Enzo Tortora

: Enzo Tortora 1960 : Paolo Ferrari

: Paolo Ferrari 1961 : Lilli Lembo, Giuliana Calandra, Alberto Lionello

: Lilli Lembo, Giuliana Calandra, Alberto Lionello 1962 : Renato Tagliani

: Renato Tagliani 1963 – 1967 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1968 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 1969-1970 : Nuccio Costa

: Nuccio Costa 1971 : Carlo Giuffré

: Carlo Giuffré 1972-1973 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1974 : Corrado

: Corrado 1975 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1976 : Giancarlo Guardabassi

: Giancarlo Guardabassi 1977 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1978 : Stefania Casini

: Stefania Casini 1979 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1980-1982 : Claudio Cecchetto

: Claudio Cecchetto 1983 : Andrea Giordana

: Andrea Giordana 1984-1985 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 1986 : Loretta Goggi

: Loretta Goggi 1987 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 1988 : Miguel Bosé

: Miguel Bosé 1989 : Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi

: Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi 1990 : Johnny Dorelli

: Johnny Dorelli 1991 : Andrea Occhipinti

: Andrea Occhipinti 1992 – 1996 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 1997 : Mike Bongiorno

: Mike Bongiorno 1998 : Raimondo Vianello

: Raimondo Vianello 1999 – 2000 : Fabio Fazio

: Fabio Fazio 2001 : Raffaella Carrà

: Raffaella Carrà 2002 – 2003 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 2004 : Simona Ventura

: Simona Ventura 2005 : Paolo Bonolis

: Paolo Bonolis 2006 : Giorgio Panariello

: Giorgio Panariello 2007 – 2008 : Pippo Baudo

: Pippo Baudo 2009 : Paolo Bonolis

: Paolo Bonolis 2010 : Antonella Clerici

: Antonella Clerici 2011 – 2012 : Gianni Morandi

: Gianni Morandi 2013 – 2014 : Fabio Fazio

: Fabio Fazio 2015 – 2016 : Carlo Conti

: Carlo Conti 2017 : Carlo Conti e Maria De Filippi

: Carlo Conti e Maria De Filippi 2018-2019 : Claudio Baglioni

: Claudio Baglioni 2020: Amadeus

Alcuni conduttori di Sanremo hanno dato i loro nomi a vere e proprie ere del Festival, come accadde per Mike Bongiorno e Pippo Baudo.