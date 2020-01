Sotto i 1000 euro il Samsung Galaxy Note 10 Plus su MediaWorld, ma solo per questo martedì

Approfondimento doveroso quello che oggi 28 gennaio voglio dedicare ai potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy Note 10 Plus, soprattutto in riferimento a coloro che tendono ad effettuare acquisti tramite catene di un certo peso come MediaWorld. Dopo aver analizzato il rilascio di alcune patch per lo smartphone sulle nostre pagine, questo martedì credo sia importante concentrarsi su una promozione che dobbiamo ritenere valida solo questo martedì. Vediamo dunque come stanno le cose.

La nuova promozione per il Samsung Galaxy Note 10 Plus su MediaWorld

Analizzando l’offerta MediaWorld nei dettagli, emerge che solo oggi 28 gennaio potremo portare a termine l’ordine di un Samsung Galaxy Note 10 Plus con un esborso di 959 euro. Certo, in giro per il web potrebbe essere possibile trovare promozioni più vantaggiose per lo smartphone presentato lo scorso mese di agosto, ma considerando gli standard di questa catena, credo possa essere considerata un’occasione molto interessante per il pubblico.

Si tratta a conti fatti della variante Aura Black per il top di gamma Android, con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, verrebbe assicurata entro giovedì 30 gennaio. Insomma, tutte valide motivazioni per prendere quantomeno in considerazione l’idea di portarsi a casa un Samsung Galaxy Note 10 Plus tramite MediaWorld questo martedì. Almeno fino a quando ci saranno scorte disponibili. Per tutte queste ragioni, valutate con attenzione la possibilità di procedere con un ordine in tempi ristretti.

Del resto, il Samsung Galaxy Note 10 Plus ad oggi rappresenta uno degli smartphone più performanti tra quelli disponibili sul mercato e la possibilità di portarselo a casa con un esborso a tre cifre, su MediaWorld, potrebbe dare quest’oggi una spinta alle vendite. Che ve ne pare della nuova promozione che è stata descritta in giornata per il pubblico interessato al device?