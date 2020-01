Saldi Wind con Huawei P Smart 2019 a meno di 60 euro: conviene davvero?

Il Huawei P Smart 2019 è il protagonista di una promozione dell’operatore Wind. Il telefono di fascia media, ormai non più recentissimo, è proposto con uno sconto sensibile dall’operatore arancione ad alcuni clienti che, proprio oggi 28 gennaio, hanno ricevuto l’offerta via SMS.

Per quanto il Huawei P Smart 2019 sia proposto a rate dall’operatore, le mensilità sono difatti azzerate per i clienti. Così come si legge nel messaggio promozionale ora divulgato da Wind, l’acquisto del telefono comporta solo l’esborso di una cifra irrisoria, ossia di 59,90 euro e niente di più. Proprio le 30 rate correlate al telefono hanno l’importo annullato a 0 euro. L’unica condizione necessaria dunque per ricevere il telefono sarà quella di restare vincolati all’operatore per i due anni e mezzo previsti dal contratto.

Chi può approfittare di questa proposta destinata al Huawei P Smart 2019? Intanto, i fortunati dovranno aver ricevuto la nota SMS dedicata alla promozione. Allo stesso tempo bisognerà recarsi solo ed esclusivamente presso un negozio a marchio Wind per poter aderire all’offerta del momento. Il tempo a disposizione per approfittare delle speciali condizioni è però abbastanza limitato: solo fino al venerdì 31 gennaio di questa settimana il telefono potrà essere acquistato alla cifra qui proposta.

Per chi sottoscriverà il contratto con Wind proprio con il Huawei P Smart 2019, pure come capitato per altri smartphone a rate (seppur azzerate), ci sarà la necessità di fornire una carta di credito o i riferimenti del proprio conto in banca per ottenere il telefono alle specifiche condizioni. In caso di non osservanza dal contratto prima dei 30 mesi canonici previsti, la maxi-rata finale per i clienti sarà di ben 130 euro, dunque un valore raddoppiato rispetto a quello attuale del telefono.

La proposta di Wind del Huawei P Smart 2019 a meno di 60 euro è di certo conveniente: il telefono ha dalla sua parte una serie di specifiche hardware di valore come il display FullView da 6,21 pollici, la doppia fotocamera da 13MP e 2MP di risoluzione e la batteria da 3400 mAh.