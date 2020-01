Pizzolatto e McConaughey riuniti per la nuova serie FX Redeemer, implicito l’addio a True Detective?

Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey sono pronti a una nuova, promettente collaborazione. Dopo True Detective, i due sono adesso coinvolti nella nuova scommessa di FX, la serie drama Redeemer.

Creata dallo stesso Pizzolatto sulla base del romanzo di debutto di Patrick Coleman, The Churchgoer, Redeemer vede Matthew McConaughey nei panni di un ex ministro del culto reinventatosi detective. Queste le informazioni sulla trama tratte dalla quarta di copertina:

Un inquietante noir letterario sulla figura di un ex pastore e le sue indagini alla ricerca di una donna scomparsa nel tossico, contraddittorio ventre molle della California meridionale.

Nella vita precedente Mark Haines era un giovane pastore evangelico, una figura di riferimento, un uomo devoto alla famiglia, finché non ha abbandonato la moglie, la figlia e la sua fede. Adesso trascorre il tempo fra i giorni soleggiati e le notti oscure facendo surf e lavorando come guardia in un complesso industriale.

Il suo isolamento si spezza quando Cindy, un’affascinante ventiduenne cui vede fare autostop sulla Pacific Coast Highway, lo inganna per strappargli una colazione e un letto per la notte: due spiriti affini nel cinismo.

Poi, nella stessa notte, il collega di Mark viene ucciso durante una rapina andata male e Cindy scompare. Haines sa che dovrebbe starne fuori e tornare alla sua tranquilla vita solitaria, ma si scopre deciso a capire cosa ne sia stato di Cindy, ritrovandosi in circostanze sempre più misteriose.

Mark si impegna a raccogliere indizi, ognuno dei quali lo riavvicina alla sua vecchia vita, fra le più sordide pieghe del traffico di droga della California meridionale e, in ultimo, tra i segreti di una grande chiesa evangelica in cui il suo passato e il suo futuro sono destinati a convergere.

Quella che era inizata come un’indagine diventa così un inquietante mistero e un viaggio psicologico sia per Mark che per l’evasiva giovane estranea alla quale rifiuta di rinunciare.

Lo sviluppo di Redeemer vedrà coinvolti Pizzolatto e McConaughey rispettivamente nei panni di showrunner e principale interprete, ed entrambi ne saranno produttori esecutivi nell’ambito di un generale accordo con FX Productions.

Per Pizzolatto l’accordo segna la conclusione del precedente legame con HBO, in virtù del quale era stata concepita la popolarissima True Detective. Lo stesso network non ha fornito dettagli certi sulla possibilità di commissionare una quarta stagione della serie, né pare probabile che possa essere Pizzolatto a continuare a occuparsene in futuro. Siamo molto orgogliosi del lavoro che Nic ha svolto per HBO e gli auguriamo il meglio per i suoi nuovi progetti, si legge in un comunicato.

Siamo entusiasti all’idea di avviare una collaborazione creativa con Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey per Redeemer, il loro primo progetto insieme dopo la prima stagione di True Detective, è stato invece il commento del presidente di FX Entertainment Eric Schier.

Siamo inoltre molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Nic e non vediamo l’ora di sviluppare nuovi progetti con lui e i nostri partner di Fox 21 Television Studios.

Dal momento in cui abbiamo visto True Detective per la prima volta abbiamo avvertito il desiderio irrefrenabile di lavorare con Nic, ha aggiunto il presidente di Fox 21 Television Studios Bert Salke. Poterlo fare con i nostri cugini di FXP è la migliore delle soluzioni possibili.

Non penso che al momento ci siano molti autori in circolazione che possano vantare la forza e l’emotività di Nic. Per questo siamo più che felici del suo progetto con Matthew, che sarà una priorità per entrambe le aziende.