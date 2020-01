New Amsterdam 2 saluta i fan italiani con gli ultimi tre episodi (per ora): anticipazioni 28 gennaio

I momenti dei saluti è arrivato per Max e New Amsterdam 2. Il medical drama ha preso il via solo tre settimane fa in Italia ma è già arrivato al capolinea, almeno per ora, a meno che Mediaset non cambi idea decidendo di mandare in onda i nuovi episodi quasi in contemporanea Usa, ipotesi davvero remota. Questo significa che i tre episodi di New Amsterdam 2 in onda oggi, 28 gennaio, su Canale5 saranno gli ultimi che vedremo per adesso visto che saranno a completamento della prima parte di stagione che negli Usa è andata in onda prima della pausa natalizia.

Ad attendere il pubblico ci sarà il finale di metà stagione con l’arduo compito, per Max, di lasciare andare la defunta moglie. Non sarà un caso, infatti, che si presenterà al New Amsterdam a metterlo alle strette visto che il dottore e il suo team saranno chiamati a non perdere una donna incinta che sta per dare alla luce la sua bambina. Questa volta Max è intenzionato a non far morire la donna e questo lo porterà ad affrontare i demoni e i fantasmi che fino a questo momento ha cercato di evitare. Come finirà per lui e come reagirà il pubblico italiano alla visione dei nuovi episodi?

L’appuntamento è alle 21.20 circa con tre nuovi episodi di New Amsterdam 2 dal titolo “Bravi soldati”, “Segui il tuo cuore” e “L’isola” in cui Kapoor invia Nathan, un giovane reduce dell’Afghanistan, nel gruppo di supporto di Iggy. Il percorso si rivela doloroso, ma terapeutico. Una paziente oncologica della dottoressa Sharpe, per sopportare i dolori, fugge dall’ospedale e si inietta eroina in un vecchio hotel abbandonato. Infine, Max, coadiuvato da un’equipe, decide di eseguire controlli di routine su tutta la popolazione femminile del carcere di Rikers Island.

Si concluderà così la prima parte di stagione di New Amsterdam 2 che tornerà, molto probabilmente, alla fine della primavera quando in Usa si sarà conclusa proiettando la curiosità di tutti ad una terza stagione già annunciata. Inutile dire che adesso tutti si aspettano che Max volti pagina e che lo faccia proprio con la dottoressa Sharpe che in queste settimane si è molto dedicata a lui senza molto successo. Le cose cambieranno nei tre episodi in onda questa sera?

Negli Usa la serie tornerà in onda proprio questa sera con l’episodio numero 12 dal titolo “14 Years, 2 Months, 8 Days“, il terzo in onda dopo la pausa natalizia.