Nel video del backstage della copertina di Sorrisi per Sanremo 2020, un Festival ai blocchi di partenza

Il video del backstage della copertina di Sorrisi per Sanremo 2020 ci rivela quali siano le impressioni degli artisti in gara, chiamati a raccolta per lo scatto di rito che di fatto dà avvio alla 70esima edizione del Festival condotto da Amadeus, di chi è anche direttore artistico.

Le foto del backstage della copertina di Sorrisi per Sanremo 2020

Viale Mazzini accoglie quindi i 24 Campioni di questa edizione che promette sorprese, con tanti ritorni e qualche debutto che ha fatto discutere. Amadeus si è già detto entusiasta per questa nuova e importante avventura, che lo vedrà debuttare sul palco dell’Ariston a cominciare dal 4 febbraio.

I Big di Sanremo 2020 nella copertina di Sorrisi

Il backstage della copertina di Sorrisi mette in luce anche l’amicizia tra Alberto Urso e Giordana Angi, che parteciperanno alla manifestazione come avversari. Primo e secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi, i due giovani artisti prenderanno parte alla kermesse con Il Sole Ad Est e Come Mia Madre. I testi delle canzoni in gara sono già disponibili in esclusiva su Sorrisi E Canzoni TV.

Achille Lauro non si sbilancia su Me Ne Frego

C’è il teatro di Achille Lauro ma anche l’umore giocoso di Francesco Sarcina che finge di intervistare gli altri componenti della band, mentre Diodato cerca di mascherare le occhiaie con un paio di vistosi occhiali da sole. Il cantautore torna sul palco a due anni da Adesso, quando ha partecipato con Roy Paci.

In un clima sereno e divertito, Rita Pavone si gode il ritorno sul palco dell’Ariston dal quale manca dal 1972. Il brano con il quale tornerà in gara si intitola Niente (Resilienza 74). Il suo nome è stato tra gli ultimi a essere annunciati da Amadeus, che l’ha tenuto per sé fino allo speciale del 6 gennaio de I Soliti Ignoti. Al suo nome, si aggiunto anche quello di Tosca, che parteciperà con Ho Amato Tutto.

Rancore rompe il ghiaccio presentandosi con il suo vero nome, Tarek Iurcich, mentre Enrico Nigiotti racconta delle sue vacanze in montagna e si prepara a prendere parte alla prossima edizione della kermesse con il brano Baciami Adesso. Per l’artista livornese, si tratta della seconda partecipazione di seguito dopo Nonno Hollywood, con il quale ha debuttato nella categoria dei Campioni nel 2019.

E ancora Michele Zarrillo, Piero Pelù, Elodie, Riki, Levante, I Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Junior Cally che non ha voluto togliersi la maschera e tutti gli altri protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo atteso per il 4 febbraio prossimo.

Mancano all’appello le conduttrici delle 5 serate di Sanremo, che Amadeus ha scelto e annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione di Sanremo a cifra tonda, ma anche Nicola Savino, conduttore dell’Altro Festival che sarà trasmesso su RaiPlay per la prima volta nella storia della kermesse, trainato dal successo di VivaRaiPlay! di Fiorello, andato in onda nel mese di novembre.

Come di consueto, Sorrisi E Canzoni TV ha anche ospitato l’esclusiva dei testi dei 24 brani in gara a Sanremo 2020, che ascolteremo per la prima volta a cominciare dal 4 febbraio. Il vincitore sarà invece decretato nella serata dell’8 febbraio.