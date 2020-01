Google Stadia si rinnova con i giochi gratis di febbraio 2020: ecco quali sono

Disponibile dallo scorso novembre, Google Stadia mette sul piatto un approccio alternativo all’universo videoludico. Big G ha infatti messo a punto un servizio in abbonamento che consente agli appassionati di avere a disposizione una libreria di titoli da giocare in streaming senza limitazioni fisiche, su un po’ tutti i dispositivi dotati di uno schermo in alta definizione e di una connessione Wi-Fi. Il tutto grazie alla tecnologia cloud, che nella maggior parte dei casi garantisce prestazioni ottimali e del tutto simili a quelle viste su PC o sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft – quindi PlayStation 4 e Xbox One.

E se è vero che la piattaforma fatica a decollare, allo stesso modo il colosso di Mountain View continua a credere in quello che allo stato attuale è uno dei suoi progetti più ambiziosi e coraggiosi. Come già avvenuto in passato, tutti i possessori di Google Stadia abbonati a Stadia Pro potranno usufruire di altri due videogame gratuiti a partire dal mese di febbraio 2020. Con la concorrenza a sedurre da tempo il popolo geek a colpi di Instant Game Collection – dedicata ai sottoscrittori a PlayStation Plus – e di Games With Gold, anche Google ha quindi scelto la via dei regali a cadenza regolare.

Entrando più nello specifico, i due nuovi giochi in omaggio su Stadia andranno a sostituire la precedente offerta rappresentata da Samurai Shodown e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, che andranno quindi ad essere eliminati dal catalogo gratuito dalle 9 di mattina del 31 gennaio 2020. Al loro posto, come confermato dal portale 9T05Google, troveremo Gylt e Metro Exodus. Il primo rappresenta la prima vera esclusiva – seppur temporale – di Google Stadia, realizzata dai ragazzi di Tequila Works e pizzicata a trattare tematiche molto attuali come quella del bullismo. L’altro è il terzo capitolo della celebre serie shooter di 4A Games, dalle tinte decisamente post apocalittiche. Non solo, restano comunque gratuiti anche Thumper, Farming Simulator 19 e Destiny 2: The Collection, per un totale di cinque giochi nella propria libreria in streaming.