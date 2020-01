Disney+ presto su Sky? Dopo Netflix, spunta l’ipotesi di un accordo con la casa di Topolino

E se ci fosse la possibilità di usufruire dei contenuti Disney+ sui canali Sky? A quanto pare questa ipotesi potrebbe diventare realtà.

Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate dal Sunday Telegraph, il colosso potrebbe diventare la prima pay tv a firmare un accordo con la piattaforma streaming, lanciata negli USA (e altri pochissimi Paesi) dalla casa di Topolino lo scorso novembre. La notizia bomba si riferisce, al momento, soltanto per gli utenti residenti nel Regno Unito.

Nello specifico, il Telegraph riferisce che Sky avrebbe ottenuto un vantaggio significativo, superando le offerte di altri operatori BT e Virgin Media. In sostanza, la compagnia avrebbe garantito al colosso dell’intrattenimento un’integrazione più a basso livello, che dovrebbe andare oltre l’installazione della semplice applicazione. L’accordo è molto simile a quello che Sky stipulò con Netflix, che ora è parte integrante del suo pacchetto. La pay tv non solo ha predisposto e preinstallato l’applicazione in tutti i decoder, ma mette anche in evidenzia i programmi televisivi più importanti nella schermata principale.

Dal 9 ottobre 2019, infatti, i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia hanno avuto la possibilità di sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky. Chi non ha ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia dovrà pagare 15,39 euro al mese. Al contrario, chi possiede già un abbonamento Netflix potrà sottoscrivere Intrattenimento plus, mantenendo il proprio profilo per beneficiare dell’esperienza di visione di Sky Q e dei vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure potrà fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.

L’offerta include Netflix Standard, quindi la visione in HD su 2 schermi in contemporanea, per un totale di 11.99 euro, mentre i clienti Sky Q Platinum avranno invece il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, del valore di 15,99 euro). L’offerta sarà acquistabile direttamente da Sky Q selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV: Netflix, e inserendo poi il PIN di Sky.

Nel caso in cui l’accordo con Disney+ dovesse concretizzarsi anche l’Italia, questo potrebbe avere dei risvolti importanti per l’intrattenimento nel nostro Bel Paese.

Inizialmente previsto dal 31 marzo, Disney+ ha anticipato il lancio di una settimana. Pertanto arriverà in Italia il 24 marzo 2020. Il prezzo del servizio sarà di 6.99 euro al mese, ma si può scegliere, in alternativa, di sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di 69.99 euro.

Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su https://t.co/XjmwSqqgbg per maggiori informazioni. pic.twitter.com/gwNuf9NKrB — Disney IT (@Disney_IT) January 21, 2020

Disney+ offre agli spettatori un catalogo adatto a tutte le età. Si parte da iconici brand come Disney per l’appunto, ma anche lungometraggi Pixar e le attese serie tv Marvel (ma anche i film legati al franchise). E poi ancora, la saga di Star Wars e i documentari di National Geographic.

Al momento del lancio, i titoli disponibili saranno: The Mandalorian, l’acclamata serie tv ambientata nell’universo di Star Wars; High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise che negli anni 2000; la docuserie The World According To Jeff Goldblum; il live action del classico Disney Lilli e il Vagabondo; la serie originale Encore, prodotta da Kristen Bell; Diary of A Future President, show scritto e prodotto da Ilana Peña e da Gina Rodriguez (Jane The Virgin); e infine The Imagineering Story.