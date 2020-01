Concerti di Michael Kiwanuka in Italia: prezzi dei biglietti in prevendita

Concerti di Michael Kiwanuka in Italia: il soulman britannico visiterà il Belpaese con due date a luglio. La prima data sarà a Roma presso la Cavea dell’Auditorium, nel contesto del Roma Summer Fest, la seconda sarà a Gardone Riviera (Brescia) in occasione del Festival del Vittoriale Tener-A-Mente.

Autore di tre album, l’ultimo disco di Michael Kiwanuka – Kiwanuka, appunto – è stato pubblicato nel 2019.

Al Roma Summer Fest parteciperanno anche Nick Cave And The Bad Seeds (11 giugno), i Pixies (5 luglio), Simple Minds (15 luglio) e la cantautrice italiana Levante (30 luglio).

Al festival Tener-A-Mente del Vittoriale parteciperanno anche Niccolò Fabi il 26 luglio e Beth Hart il 2 agosto.

Di seguito i prezzi dei biglietti per i concerti di Michael Kiwanuka in Italia:

GIOVEDÌ 23 LUGLIO @

ROMA – ROMA SUMMER FEST, CAVEA – AUDITORIUM ROMA

Parterre – € 35,00 + diritti di prevendita

Parterre laterale – € 30,50 + diritti di prevendita

Tribuna centrale – € 30,50 + diritti di prevendita

Tribuna mediana – € 26,50 + diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 22,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta – € 22,00 + diritti di prevendita VENERDÌ 24 LUGLIO @

GARDONE RIVIERA (BS) – FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

Poltronissima numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Platea numerata – € 50,00 + diritti di prevendita

Platea laterale aggiuntiva – € 45,00 + diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Gradinata non numerata – € 33,00 + diritti di prevendita

Posti in piedi – € 25,00 + diritti di prevendita

Per tutti i clienti My Live Nation i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di mercoledì 29 gennaio, mentre l’acquisto generico sarà disponibile dalle ore 11 di giovedì 30 gennaio sui circuiti ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Michael Kiwanuka è cresciuto con il soul, quando da giovanissimo ascoltava i vinili degli anni ’70 e la sua appartenenza al quartiere bianco di Muswell Hill, a Londra, ha sempre segnato la sua carriera artistica. Nei tuoi testi, infatti, propone versi su razzismo, divisioni e piccoli traumi sociali che ancora oggi il mondo non riesce a superare.

Nell’ultimo disco, ad esempio, Michael ha fatto un focus sull’elemento musicale dell’opera con l’apporto di vecchi sintetizzatori e numerosi interludi musicali all’interno dei brani stessi. Ciò che ha voluto sottolineare in Kiwanuka è la condivisione tra suoni grezzi e sinusoidi, una comunicazione non verbale che traccia una linea netta tra due mondi ma che, tuttavia, riesce a diventare un punto di giuntura.

La sua congiunzione tra passato e presente lo ha reso, secondo la critica mondiale, uno dei più alti esempi della nuova ondata soul degli anni 2000, grazie alla sua capacità di creare dischi intensi e dall’ascolto emozionante.

La sua Cold Little Heart è stata scelta come colonna sonora della serie Big Little Lies. Il cantautore londinese, inoltre, ha già visitato l’Italia il 7 dicembre 2019 con un concerto al Fabrique di Milano e quest’anno ritorna nel Belpaese con le due date estive.

I due concerti di Michael Kiwanuka in Italia, per ora, restano le uniche date nello Stivale del soulman britannico, che continua la promozione del suo ultimo disco con una serie di spettacoli che in questo momento lo stanno tenendo impegnato lungo gli Stati Uniti e che proseguiranno, inevitabilmente, nel suo Regno Unito a partire da marzo.

I concerti di Michael Kiwanuka, del resto, sono sempre un’occasione per riscoprire il sound più acustico del soul e del pop.