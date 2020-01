Biglietti in prevendita per i concerti di Gianluca Grignani nel 2020 da Milano a Roma

I concerti di Gianluca Grignani seguono il rilascio del singolo Tu Che Ne Sai Di Me, con il quale il cantautore milanese è tornato in radio dopo tre anni di silenzio. I fan sono quindi pronti a una nuova annata musicale del Joker, che sarà presto a Milano e Roma per due live acustici.

L’artista sarà in concerto il 25 aprile al Fabrique di Milano, mentre si sposterà in quel di Roma per la data del 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica. I biglietti sono in prevendita su TickeOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

I biglietti per i concerti di Gianluca Grignani a Roma e Milano

La consegna avverrà secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario esibire la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario fornire regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato.

60 brani scritti in questi anni di pausa sono quelli che saranno riversati nel nuovo lavoro di Gianluca Grignani che sarà presto presentato come una trilogia e che è stato anticipato dal singolo Tu Che Ne Sai Di Me, mentre l’etichetta diventa personale anche se la distribuzione rimane a Sony Music.

Verde Smeraldo è invece il titolo scelto per il concept album, del quale non rivela la natura per cercare di tenere segreto il contenuto fino al suo rilascio, con la pubblicazione promessa dopo il terzo singolo. Si tratta quindi di un ritorno agli inediti, per Gianluca Grignani, che manca dallo scenario musicale dal 2016 quando si ripresentò invece con una raccolta.

Le dichiarazioni di Gianluca Grignani su Verde Smeraldo

A qualche giorno dal rilascio del nuovo singolo in radio, Gianluca Grignani aveva rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga intervista che ha concesso a Vanity Fair, in cui aveva anche parlato della scelta di attribuire un solo titolo al progetto.

“Arriverà un concept album, si chiamerà Verde Smeraldo, volume uno, volume due e volume tre. Inizialmente pensavo di dare titoli diversi ai tre dischi, ma non importa spostare l’attenzione, fa tutto parte dello stesso progetto. Oggi mancano i contenuti perché ci si concentra su altro. Ma la musica dipende da tutti, è un contratto sociale con le persone. Si fa cultura se si vuole, senza essere noiosi. La poesia è traghettatile nella musica il riassunto no”.

I dettagli del nuovo album sono stati curati nel suo studio di registrazione personale, La Fabbrica Di Plastica, ai quali ha abbinato anche uno stile di vita completamente nuovo nel quale ha introdotto i benefici della respirazione yoga. Un Gianluca Grignani rinnovato, quello di Tu Che Ne Sai Di Me, ma non è nuovo il suo talento artistico del quale ha privato il pubblico per troppo tempo.

Tre sono gli album attesi e due i singoli da rivelare prima del grande ritorno con un’opera sulla lunga distanza sulla quale sono già riposte grandi aspettative, mentre sono due i concerti che terrà in Italia tra Milano e Roma, annunciati per il mese di aprile.