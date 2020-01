Battlefield 5 combatte nella giungla con il Capitolo 6: trailer e novità ufficiali

La battaglie poligonali di Battlefield 5 continuano ad animare i server di PlayStation 4, Xbox One e PC. Nonostante l’agguerrita concorrenza del recente Call of Duty Modern Warfare – o, in senso lato, dell’esperienza Battle Royale gratuita offerta da Apex Legends sulle stesse piattaforme -, lo shooter in prima persona di DICE e Electronic Arts mantiene il proprio zoccolo duro di fan, pizzicati a giocare quotidianamente sia in singolo che nelle intense modalità multiplayer messe a disposizione dal team di sviluppo svedese e dal colosso americano del gaming.

E se è vero che l’amore degli appassionati si fa ancora sentire a più di un anno dall’uscita, gli stessi saranno felici di sapere che Battlefield 5 si prepara ad accogliere finalmente il Capitolo 6 della campagna Venti di Guerra. Naturalmente assai carico di novità. Denominato Nella Giungla, questo nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona va a presentarsi prima di tutto con il lungo trailer di circa tre minuti visibile poco più in basso in questo stesso articolo, e che pennella un’esperienza che strizza l’occhio a quanti hanno apprezzato il precedente Guerra nel Pacifico.

Battlefield 5: Nella Giungla, uscita e contenuti del Capitolo 6

In Nella Giungla, Capitolo 6 di Battlefield 5, andremo infatti a combattere ancora una volta nei panni di americani e giapponesi, con lo scontro ad essersi spostato per l’appunto nel cuore della Giungla a partire dal 6 febbraio 2020, data scelta dal publisher per il lancio ufficiale. I giocatori potranno allora sperimentare un altro lato della battaglia tra le forze americane e l’esercito imperiale giapponese nel pericoloso terreno nella giungla delle Isole Salomone, piena di mangrovie, bunker nascosti, fiumi e paludi. Le Isole Salomone sono teatro ideale per i combattimenti corpo a corpo tra le fanterie nel bel mezzo della giungla affiancati dalla battaglia tra i veicoli terrestri e marittimi.

Multigiocatore per 64 partecipanti nel caos della guerra

Il sesto capitolo del gioco introdurrà pure tre nuove armi e due gadget, tra cui il Type 11 LMG, il fucile Model 37, la M2 Carabine, l’M1A1 Bazooka e il devastante Lunge Mine Gadget. Ci saranno anche tre élite, tra cui lo specialista d’assalto altamente qualificato Misaki Yamashiro, l’impavido pilota Steve Fisher e il noto pilota Zero Akira Sakamoto. Cosa ne dite, le novità vi hanno fatto venire voglia di tornare sui campi di battaglia di Battlefield 5?