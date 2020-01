Appena rilasciato Android 10 sui Samsung Galaxy S9, per ora in Germania

Potrebbe essere giunta al termine la telenovela relativa al Samsung Galaxy S9 ed alla ricezione di Android 10: proprio ieri vi avevamo dato notizia del fatto che l’ex top di gamma in versione no brand Italia avrebbe accolto l’ultima major-release dell’OS mobile di Google nel corso del mese di febbraio, cosa che in qualche modo sentiamo ancor di più di confermare dopo le ultime novità raccontate da SamMobile.

Una breaking di questi minuti ci ha messo al corrente che l’aggiornamento è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S9, ed è attualmente in roll-out in Germania per tutti quelli il cui device è equipaggiato con Android 9 Pie. La build finale di Android 10 non è stata ancora rilasciata per gli utenti che hanno testato la One UI 2, anche se probabilmente la situazione cambierà molto presto (in pratica è successo il contrario di quello che ci saremmo aspettati secondo la logica).

In ogni caso, la notizia oggi trapelata non può che confermare quanto vi avevamo scritto nella giornata di ieri a proposito delle previsioni di rilascio di Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy S9 no brand Italia (solitamente punto di riferimento quando c’è da ricevere una major-release o la maggior parte degli upgrade di mantenimento, a meno che l’aggiornamento in questione non faccia riferimento esclusivamente a questo o a quel modello brandizzato, oppure ad eccezione di quei rari casi in cui, per qualche motivo, lo sviluppo per conto degli operatori telefonici si riveli più veloce). Sono questioni che non è possibile analizzare nel merito, ma anche piuttosto relative se vogliamo: la notizia importante è finalmente arrivata, ovvero quella del rilascio della versione finale di Android 10 sui Samsung Galaxy S9, anche se per adesso relativa al solo mercato tedesco. Febbraio potrebbe per davvero essere il mese giusto per i modelli italiani.