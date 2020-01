Al Grande Fratello Vip 2020 è Valeria Marini show con buona pace di Rita Rusic che finisce in nomination

Non ci sono dubbi: il Valeria Marini show al Grande Fratello Vip 2020 piace. Alfonso Signorini ha pensato bene di cavalcare ancora l’onda dell’ex e del trash e infila in casa nuovamente la bella showgirl sarda che entra accusando tutti e affrontando coloro che in questi giorni hanno parlato di lei a cominciare da Antonella Elia, che definisce un brutto esempio per le donne, e finendo ad Antonio Zequila e Rita Rusic. Nel primo caso Valeria Marini finge in un primo momento di non conoscere l’attore ma poi quando lui entra nei particolari raccontando del suo motorino blu e della sua casa, la showgirl fa un passo indietro ammettendo che lui l’ha corteggiata un tempo.

Valeria non ci sta: affronta uno ad uno gli abitanti della Casa che hanno parlato alle sue spalle. La questione con Antonio Zequila merita un capitolo a parte… #GFVIP pic.twitter.com/eBfzbwC6d0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 27, 2020

Ciliegina sulla torta è stato il mezzo scontro con Rita Rusic, la sua grande rivale in amore. Se nel loro primo incontro la produttrice era quasi riuscita a rimanere calma ieri sera è apparsa molto scossa e infuriata: “Non voglio dire niente ma di certo la cosa non mi diverte”. Valeria Marini rimarrà per un po’ nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e ieri sera ha già avuto modo di fare un brindisi con i concorrenti e di mettersi a suo agio, a quali scontri andremo incontro fino a venerdì?

Altra star della serata è stata Barbara Alberti. La scrittrice era finita al televoto ma per via del suo malore e della sua uscita dalla casa tutto era stato annullato. Alla fine lei è tornata e ha annunciato che lotterà e non andrà via, fatto sta che il pubblico non ha apprezzato il suo comportamento e nemmeno il fatto che sia scampata alla nomination. A fine serata, infatti, sono Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese a finire in nomination.

L'ultima puntata di #GFVIP ha scosso molto Barbara Alberti: la sua sensibilità le ha impedito di reagire ad alcune nomination inaspettate… pic.twitter.com/lO8zdMW3EC — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 27, 2020

Ma nella lunga serata del Grande Fratello Vip 2020, forse troppo lunga per vederla tutta, sono andate in scena anche le nuove lacrime di Carlotta Maggiorana e l’incontro tra Licia Nunez e la sua Barbara. L’ex Miss Italia non ha fatto altro che piangere in settimana dicendosi certa che mai più lascerà ancora la sua famiglia per così tanto tempo e ieri sera non ha fatto altro che confermarlo. Altra storia per Licia Nunez che ha dovuto promettere alla sua compagna che non parlerà più di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi altrimenti il rischio è quello di tornare single.

"Io non me ne sono andata. Ma da questo momento in poi io voglio vedere altro".



Barbara ama Licia. Licia ama Barbara. E la lontanza, gli equivoci, la delusione non contano più. #GFVIP pic.twitter.com/d0YR1HKAZz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 27, 2020

Tutto è bene quel che finisce bene soprattutto perché per le donne non solo è arrivato il momento di andare in suite ma di farlo con 3 superboy Matteo, Gianluca e Iacopo, i nuovi inquilini della casa. Ai tre è stata affidata una missione segreta.