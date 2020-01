Riki in tour nel 2020: tutti i concerti

Riki in tour nel 2020: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo numero 70, per Riccardo Marcuzzo ci saranno i concerti dal vivo. I primi due sono stati annunciati ormai da diversi mesi e lo prevedevano sui palchi di due dei palasport più prestigiosi della penisola nel mese di febbraio.

Le date erano quelle del 22 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e del 28 febbraio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma. Le due date sono state posticipare ad ottobre.

Il concerto previsto al Palazzo dello Sport di Roma slitta al 3 ottobre 2020, quello in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) è posticipato all’11 ottobre 2020.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono già disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online e via call center così come nei punti vendita autorizzati. SCOPRI I PREZZI DEI BIGLIETTI PER RIKI

I biglietti già venduti restano validi per le nuove date. Chi volesse chiedere il rimborso può farlo entro il14 febbraio online su TicketOne (in caso di acquisto web) oppure presso il punto vendita di acquisto.

Vincitore di Amici di Maria De Filippi nell’edizione numero 16 per la categoria canto, Riki è il secondo classificato quell’anno, alle spalle del ballerino Andreas Muller, suo grande amico e oggi professionista del programma.

Nel 2017, durante la fase serale di Amici, pubblica l’EP Perdo Le Parole, che spiana la strada all’album di inediti successivo, Mania.

Il nuovo album di inediti di Riki è in programma nel periodo che farà seguito al Festival di Sanremo. La data non è ancora stata annunciata e non si hanno dettagli sul secondo album di inediti di Riccardo Marcuzzo.

Certo è che l’artista lo presenterà in tour quest’anno. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Lo Sappiamo Entrambi, infatti, Riki è atteso in concerto. Il calendario è in aggiornamento e ai primi due live annunciati se ne aggiungeranno presto altri.

Per i concerti di Milano e Roma in programma a febbraio, i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 30 euro. Sono disponibili anche pacchetti Vip al prezzo di 50 euro che consentono l’accesso anticipato al luogo dell’evento, rispetto al pubblico in possesso di biglietti tradizionali.

Riki in tour: calendario dei concerti

3 ottobre 2020: Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 28 febbraio)

11 ottobre 2020: Mediolanum Forum di Assago (Milano) (recupero del 22 febbraio)

(in aggiornamento)