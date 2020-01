Parola finale sul matrimonio tra Huawei P20 Lite ed EMUI 10: feedback ufficiale sull’aggiornamento

Uno dei dubbi più grandi che ci trasciniamo dietro da diverse settimane a proposito dell’aggiornamento con EMUI 10 per smartphone potenzialmente compatibili con il pacchetto software riguarda, senza ombra di dubbio, il cosiddetto Huawei P20 Lite. Nonostante il prodotto non sia mai stato aggiunto ad alcuna lista ufficiale, il suo comparto hardware e la tenuta più che incoraggiante mostrata dopo le ultime patch ricevute, non ci avevano fatto mollare ancora tutte le speranze sotto questo punto di vista.

La parola finale su Huawei P20 Lite ed EMUI 10

Insomma, per quanto improbabile, non c’erano ancora i presupposti per archiviare la questione in modo definitivo. Come del resto avevamo evidenziato poche settimane fa con un approfondimento in merito. Questo almeno fino ad oggi, perché in realtà sul web c’è un tweet ufficiale da parte del produttore con un messaggio che lascia poche speranze sia all’utente che ha chiesto possibili colpi di coda per EMUI 10 su Huawei P20 Lite, sia per tutti gli altri in attesa di un segnale dal brand cinese.

Insomma, poche parole, ma molto chiare, per dire a tutti che Huawei P20 Lite non riceverà l’aggiornamento in questione. Certo, lo sviluppo software non si arresterà ed il device in questione continuerà a ricevere upgrade mensili. Sulla carta secondari, ma fondamentali per assicurare al pubblico degli standard di sicurezza minimi contro i pericoli che girano in rete. Magari non con la frequenza di un tempo, ma per qualche altro mese sicuramente.

Staremo a vedere se a questo punto, con l’annuncio ufficiale del mancato rilascio rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10 per Huawei P20 Lite, ci sarà un’impennata per i prodotti piazzati nel mercato dell’usato dal pubblico. Che ne pensate? Ci sta la scelta da parte del produttore asiatico di negare questo pacchetto software tanto desiderato al popolare smartphone Android?