Nuove serie tv su Netflix a febbraio, cosa guardare da Locke & Key a Better Call Saul 5

Gli abbonati alla piattaforma hanno sempre potuto contare su un catalogo più che variegato, ma con le nuove serie tv su Netflix a febbraio l’offerta si fa ancora più allettante e diversificata.

Si parte il primo febbraio con la sesta stagione di Homeland, il drama thriller incentrato sulle vicende di Carrie Mathison (Claire Danes), agente della CIA affetta da disturbo bipolare.

Il 3 febbraio arriva la terza parte della prima stagione di Team Kaylie, sitcom in cui la diciannovenne miliardaria Kaylie Konrad (Bryana Salaz) deve saldare il proprio conto con la giustizia guidando un gruppo di ragazzini nelle attività ricreative di un doposcuola.

Per gli amanti del true crime, il 5 febbraio sbarca sulla piattaforma Il Farmacista, docuserie in cui, dopo la tragica morte del figlio, un farmacista della Louisiana si impegna per rivelare la corruzione dilagante che si cela dietro la crisi degli oppiacei.

Sulla stessa scia anche Chi Ha Ucciso Malcolm X?, documentario dai toni provocatori in cui lo storico, attivista e giornalista investigativo Abdur-Rahman Muhammad intraprende una complicata missione alla ricerca della verità in nome della giustizia. Al centro di tutto, pur a decenni di distanza, l’assassinio del leader afroamericano Malcolm X.

Tra le serie tv su Netflix a febbraio spicca poi Locke & Key, ispirata alla collana di fumetti scritta da Joe Hill e illustrata da Gabriel Rodriguez. L’adattamento televisivo, sviluppato dallo stesso Joe Hill, è un drama con elementi horror e soprannaturali, atteso al debutto sulla piattaforma il 7 febbraio.

La premessa racconta di tre fratelli i quali, dopo la cruenta morte del padre, tornano alla casa di famiglia in Massachusetts e scoprono come in essa si trovino chiavi magiche in grado di attribuire loro una lunga serie di abilità e poteri. Si scontrano così con un malvagio demone, disposto a tutto pur di impossessarsi delle chiavi magiche.

Alcuni fra gli interpreti più popolari del cast sono Connor Jessup (Tyler Locke), Sherri Saum (Ellie Whedon) e Darby Stanchfield (Nina Locke).

Dal 7 febbraio è disponibile su Netflix anche My Holo Love, una miniserie sudcoreana con Yoon Hyun-min e Ko Sung-hee. Al centro della storia la difficile vita di Han So-yeon, giovane affetta da prosopagnosia e condannata all’isolamento.

La sua situazione cambia quando inizia a servirsi dell’intelligenza artificiale, e in particolare del programma Holo, il cui aspetto umano riproduce quello dell’assistente dello sviluppatore, Go Nan-do. Col tempo quest’ultimo si innamora di So-yeon, ma è ostacolato dalla durezza del proprio carattere.

L’8 febbraio arriva su Netflix la quarta stagione di Van Helsing, la serie horror-dark-fantasy ambientata in un futuro prossimo dominato dai vampiri. La protagonista è Vanessa Van Helsing (Kelly Overton), ultima speranza dell’umanità di riprendersi ciò è stato sottratto agli umani dalla rivoluzione dei vampiri.

Il catalogo delle nuove serie tv in arrivo su Netflix a febbraio si arricchisce il 13 del mese con la seconda stagione di Narcos: Messico. Scritta per diventare la quarta stagione di Narcos, è stata poi sviluppata come spin-off per indagare ulteriormente i misfatti del cartello di Guadalajara negli anni ’80.

I principali interpreti della serie sono Michael Peña e Diego Luna.

Tra le nuove uscite Netflix di febbraio 2020 anche la quinta stagione de Le Ragazze del Centralino, ambientata inizialmente nel 1928 per narrare la vita di un gruppo di donne nella più grande azienda di telecomunicazioni della Spagna del tempo.

L’arrivo della prima parte dell’ultima stagione è fissato per il 14 febbraio. La narrazione segue lo scontro interno tra i nazionalisti e i repubblicani, un conflitto sanguinario combattuto tra il 1936 e il 1939 e culminato con l’instaurazione del regime di destra di Francisco Franco.

Si prosegue con L’Universo in Espansione di Ashley Garcia, disponibile su Netflix dal 17 febbraio. La protagonista (Paulina Chavez) è una quindicenne ingegnere robotica e aerospaziale assunta dalla NASA. Per assumere questo prestigioso incarico la ragazza si trasferisce dallo zio Victor, ex calciatore professionista e ora allenatore di una squadra scolastica.

L’elenco delle nuove serie tv su Netflix a febbraio vede inoltre Gentefied, in arrivo il 21 del mese. La comedy Spanglish, prodotta da America Ferrera, racconta il sogno americano di un piccolo gruppo di messicano-americani nel quartiere sempre più gentrificato di Boyle Heights, a Los Angeles.

Le vicende narrate sono quelle di tre cugini messicano-americani che lottano per raggiungere il sogno americano, nonostante esso minacci ciò a cui tengono di più: il quartiere, il nonno immigrato e il negozio di tacos della famiglia.

L’attesa quinta stagione di Better Call Saul debutta invece il 24 febbraio con un episodio a settimana. Gli eventi narrati seguono di 16 mesi quelli osservati sul finire di Better Call Saul 4, e la decisione del protagonista (Bob Odenkirk) di impersonare l’avvocato Saul Goodman scatena inattesi e profondi cambiamenti nelle vite di chi lo circonda.

Dal 26 febbraio è disponibile la prima stagione di I Am Not Okay With This, teen drama ispirato all’omonima collana di fumetti di Charles Forsman, già autore di The End of The F***ing World. L’impronta sull’adattamento televisivo è quella dei produttori di Stranger Things e del regista di The End of the F***ing World.

La storia è quella di Sydney, quindicenne costretta a fare i conti con situazioni e stati d’animo che sente più grandi di lei. Alla normalità della vita scolastica, della passione per la musica, dei battibecchi col fratellino alterna infatti momenti di profonda introspezione che custodisce gelosamente nel suo diario.

Il 26 febbraio arriva su Netflix anche la terza stagione di Ash vs Evil Dead, parte della saga de La Casa e seguito della trilogia di Sam Raimi. Nella serie gli eventi sono ambientati a trent’anni di distanza da quelli dei film, classificandosi quindi come un sequel della storia.

Bruce Campbell torna così a vestire i panni di Ash Williams, descrivendolo come un individuo profondamente cambiato dai tempi di Army of Darkness, un uomo attanagliato dal senso di colpa del sopravvissuto e incapace di processare i propri traumi.

Le novità Netflix del 27 febbraio iniziano invece con il debutto della seconda stagione di Altered Carbon, thriller distopico basato sul romanzo cyberpunk Bay City di Richard K. Morgan.

La serie è ambientata nel 2384 e prende le mosse dalla possibilità di far sopravvivere il bagaglio emozionale degli esseri umani caricandolo su una pila corticale. Quest’ultima viene reimpiantata in nuovi corpi sintetici alla morte degli individui originali.

Dal 27 febbraio è disponibile anche la prima stagione di Followers, dramedy giapponese in cui un’aspirante attrice diventa famosa grazie a una foto su Instagram.

Tra le nuove serie tv di Netflix anche la prima stagione di Queen Sono, drama ricco d’azione in cui una spia sudafricana altamente addestrata (Pearl Thusi) intraprende una pericolosa missione, dovendo affrontare al contempo importanti cambiamenti nelle sue relazioni personali.

Dal 28 febbraio è disponibile inoltre la terza stagione di The Good Place, la comedy creata da Mike Schur e interpretata, fra gli altri, da Kristen Bell e Ted Danson.