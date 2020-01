Non arrivano chiamate con Iliad nonostante ci sia segnale: possibili soluzioni temporanee

Ci sono un po’ di problemi da prendere in esame con Iliad in questo scorcio iniziale di 2020. Nei giorni scorsi, su queste pagine, vi ho parlato ad esempio del ritardo accumulato dalla compagnia telefonica con la portabilità del proprio numero verso l’operatore di origini transalpine. Situazione comprensibile tutto sommato, soprattutto nei periodi in cui tendono a condensarsi diverse richieste da parte del pubblico. Oggi 27 gennaio, però, intendo soffermarmi su un’altra anomalia, se vogliamo più urgente per questo brand.

Chiamata in entrate bloccate con Iliad

Fondamentalmente, le lamentele degli utenti si riversano sul fatto che spesso e volentieri il proprio interlocutore affermi di non essere in grado di mettersi in contatto con il cliente Iliad. E questo nonostante quest’ultimo riscontri una discreta copertura attraverso il proprio smartphone. Anomalia che, è giusto evidenziarlo, in passato è stata registrata in alcuni casi anche con altri operatori, ma che da un po’ di tempo a questa parte è diventata più insistente proprio con l’ultimo operatore giunto sulla scena.

Allo stato attuale, una soluzione ufficiale non esiste. Nel senso che diversi utenti hanno segnalato il problema a Iliad anche attraverso i canali social ufficiali della compagnia telefonica, senza però ottenere risposte pubbliche “complete“. Al massimo è stato richiesto loro di contattare l’assistenza tramite messaggio privato, forse con l’intento di fornire dati sensibili per provare ad analizzare l’anomalia in modo più ravvicinato. Questo, però, ad oggi impedisce di trovare una soluzione che si possa considerare ufficiale ed accettabile.

A tal proposito, posso segnalarvi che alcuni utenti affermano di aver trovato una soluzione impostando la modalità aereo per qualche minuto, salvo poi selezionare nuovamente quella che era utilizzata in precedenza. Una vera e propria pezza, che al momento non possiamo confermarvi come efficace al 100%, tramite la quale potreste tornare ad essere raggiungibili con la vostra SIM Iliad. A tal proposito invito i nostri lettori a lasciare un commento qui di seguito, in modo da condividere l’esperienza maturata sul campo in questi mesi.

La diffusione del problema Iliad descritto oggi 27 gennaio

Detto questo, occorre dire che non siamo certo al cospetto di un down. Per quanto diffuso il problema descritto oggi 27 gennaio, infatti, non ci sono i presupposti per considerarlo riscontrabile su larghissima scala. Certo, le segnalazioni non sono isolate e la sensazione cresce soprattutto all’interno di alcune community, ma è chiaro che un’idea più precisa sulla questione ce la potremo fare solo nei prossimi mesi, quando Iliad dovrebbe fare passi in avanti importanti in termini di copertura. Magari risolvendo l’anomalia descritta oggi di cui tanto si parla.

Nel frattempo, l’unica cosa da fare è interpellare i nostri lettori, chiedendo loro se abbiano riscontrato problemi di questo tipo nello scorcio iniziale del 2020 tramite Iliad. Vi capita di non essere raggiungibili, nonostante le “tacche” del vostro smartphone siano rassicuranti in questo senso? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, così da mettere a fuoco la questione nel migliore dei modi. Il tutto, ovviamente, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore che potrebbero chiarire una volta per tutte la vicenda.