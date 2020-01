L’orrore di Silent Hill torna con un nuovo capitolo: Konami commenta il rumor

Per gli amanti dei survival horror, la saga di Silent Hill non può che stare a significare tantissimo. Nato sulla prima PlayStation, il franchise orrorifico di Konami si è fatto strada nel mondo in pixel e poligoni fino al 2012, quando il capitolo Downpour andò a debuttare su PS3, Xbox 360 e PC. Da allora il silenzio, con la compagnia giapponese ad aver prima tentato di rilanciare il marchio con un reboot realizzato nientemeno che da Hideo Kojima, poi pizzicata a boicottare se stessa e lo stesso lavoro del geniale game designer, finito a lavorare in proprio sul giù cult Death Stranding.

Il risultato è che, a differenza del rivale Resident Evil – per cui aspettiamo l’uscita del remake di RE3 ad aprile e maggiori dettagli su un probabilissimo ottavo episodio -, il nome Silent Hill ha smesso di risuonare come un tempo nel mondo videoludico. Almeno fino alla scorsa settimana, quando un insider di settore si è detto certo che Konami fosse al lavoro su ben due titoli legati al celebre brand. Si tratterebbe, nello specifico, di un remake di un capitolo storico e di uno spin-off ad episodi, molto simile per meccaniche e distribuzione ad Until Dawn o alle produzioni di Tellale Games.

Una voce di corridoio, questa, che ha fatto inevitabilmente sussultare i fan della saga e un po’ tutto il popolo geek. E che è arrivata anche all’orecchio del publisher dagli occhi a mandorla. Interrogati in merito al possibile ritorno di Silent Hill dalla redazione del portale PCGamesN, i vertici di Konami hanno dichiarato quanto segue:

Non possiamo dire nulla al momento, ma possiamo confermare che stiamo ascoltando i feedback dei fan e considerando varie possibilità per un nuovo capitolo.

Parole che non confermano l’esistenza di nuovi giochi, ma che non vanno comunque ad escludere il comeback di una delle serie survival horror più significative di sempre. A voi piacerebbe tornare tra le strade insanguinate della nebbiosa cittadina?