La Stagione 4 di Apex Legends ha un asso nella manica: le novità del 27 gennaio

Senza paura di esagerare, Apex Legends è stata una delle più grandi sorprese dell’attuale generazione videoludica. Almeno per chi apprezza gli sparatutto in prima persona e soprattutto il fenomeno della Battle Royale. Fenomeno di certo non avviato da Fortnite, ma che con lo shooter online di Epic Games ha saputo raggiungere il successo planetario. Trovando poi nella produzione di Respawn Entertainment e Electronic Arts non solo un validissimo esponente, ma anche un feroce avversario per gli ex sviluppatori di Gears of War.

Proprio per fare fronte all’agguerrita concorrenza di Fortnite e della sua Battaglia Reale, i creatori di Apex Legends si preparano a rinnovare le meccaniche del loro titolo – disponibile in free-to-play su PlayStation 4, Xbox One e PC – con la Stagione 4, recentemente annunciata in via ufficiale e denominata Assimilation. Un annuncio, quello di Respawn, che ha così definito in video alcune delle novità che saranno introdotte nel prossimo corso del videogame. A partire da una nuova Leggenda, vale a dire il possente Forge, che si affiancherà ad un Pass della Battaglia del tutto inedito e ad una nuova arma, il fucile da cecchino Sentinel.

E se è vero che la data di inizio è fissata per il 4 febbraio 2020, gli ultimi leak vorrebbero altri contenuti non ancora annunciati presenti in Assimilation. Secondo quanto riportato dal portale VG24/7, la Stagione 4 di Apex Legends avrebbe dalla sua un vero e proprio asso nella manica, ovvero una seconda Leggenda giocabile. Analizzando la pagina dedicata alla Season 4 sul sito ufficiale, alcuni utenti avrebbero scovato una seconda immagine, molto simile a quella dedicata alla presentazione di Forge, con al centro però Revenant.

Come i fan già sapranno, Revenant è un robot che per certi versi ricorda il già disponibile Pathfinder, e che in passato è stato protagonista di diverse voci di corridoio incontrollate. Lo abbiamo comunque visto a schermo nel corso dell’evento di Halloween, e non è dunque da escludere che i ragazzi d Respawn Entertainment vogliano concedergli maggiore spazio con la Stagione 4 di Apex Legends. Voi cosa ne pensate, gli sviluppatori ci omaggeranno davvero con due Leggende in una sola Stagione? Scatenatevi nei commenti più sotto!